世上沒好老公？酒店公關揭殘忍真相 男客全中1特徵

酒店公關表示，許多男客人手機桌布都是老婆與小孩。（封面圖／Pexels）





一名酒店女公關在社群平台時分享她觀察到的現象，來酒店的男性十個有九個手機桌布是老婆、小孩，有網友直呼超反差，也有網友分析是因為刻意亮出家事避免被糾纏。

一名女網友在社群平台Threads發文表示：「十個有九個手機鎖定畫面是老婆、小孩」，並表示這是她觀察到的事實。許多網友紛紛表示「如果不放，他根本就不記得自己有老婆小孩」、「我有朋友在做男男按摩，他說他看過客人手機鎖定畫面也是他的老婆跟女兒」、「而且大多都是外人眼中好老公、好爸爸形象」、「每日恐婚達成」。

也有網友點出真相「當然要先讓酒店女知道他有妻小，自然能引來只想玩，而不需要負責的人」、「出來玩的必須亮出自己有家室，如果要纏著我，那是你自願的...我可沒逼你」。

不過也有網友認為「有時候就是去談生意的，幹嘛這樣危言聳聽」、「為什麼有家室就不能上酒店？如果這樣的話酒店早就倒光了」。

