「世上2種人不把錢當錢看！」時薪200打掃阿姨節儉致富擁4房：大嫂當初看不起我，現在還在為晚年發愁
先享受還是先吃苦？不同世代、不同環境下，做法跟答案截然不同。他人的價值觀與成功故事無法照搬，因為每個人的環境起點都不一樣。
世上有兩種人不把錢當錢看
先享受還是先吃苦？不同世代、不同環境下，做法跟答案截然不同。他人的價值觀與成功故事無法照搬，因為每個人的環境起點都不一樣。
前年夏天，我去北京探望女兒，打算住一段時間。和女兒商量後，決定找大一點的房子住。因女兒工作繁忙，找房子、租房子的事就由我負責。搬家前一天，女兒問我：「媽咪，明天搬家要不要找個打掃阿姨來幫忙？這裡人工便宜，135塊能提供3小時的服務，這樣妳的搬家體驗會好很多，不用那麼累。」
我心算了一下，大概是台幣600。在台灣我沒有請過打掃阿姨，剛到北京我沒有其他事，本可以自己整理，加上房東已經請人清理過，不需額外的清潔，女兒的東西也不多，我也只有一個行李箱而已，其實是不需要請阿姨幫忙，我自己就可以搞定。
但我還是跟女兒說：好。
因為我知道，如果我不在這裡，她一定會請阿姨幫忙，這135塊的費用也是她自己付的，我不用為了幫她省這筆錢，然後做得氣喘吁吁，很累之後再來心生埋怨，覺得女兒都沒幫忙，或是態度表現得不夠感激媽媽的辛勞。
這樣不會讓母女感情更好，反而可能生出嫌隙。我不想把親子關係經營成「媽媽犧牲了，妳要感激」，那不是我要的親子關係。
第二天，阿姨來了。整理過程中，阿姨問我紙箱還要不要？我想著紙箱是新的，女兒之後可能還會搬家，新家空間大也有地方放，我打算問女兒，阿姨卻告訴我：「別問了，現在年輕人沒一個會留的。」果然，女兒訊息回覆我「不用留，紙箱很便宜」。
後來阿姨和我聊起天來，告訴我她的經驗。她讓我看她的穿著，一身紅色線衫、合身9分牛仔褲，腳下是Nike球鞋，確實比一般清潔阿姨時髦。阿姨開心的說，這身行頭沒花一分錢，都是她幫打掃工作的女孩們送的。她說現在的姑娘愛亂買東西，不合意就丟。就像這雙球鞋，是之前幫忙打掃的女孩換工作，搬家時整櫃的鞋子都不要了，讓阿姨能穿就拿走。阿姨本來不懂品牌，打算拿兩雙，但室友女兒一看說是進口牌子，別丟，上網賣，最後賣了20多雙鞋賺了1,000塊。
我好奇那個女孩是不是很有錢，但阿姨說就是普通上班族，她感慨「現在的年輕人啊，不是特別有錢，也沒車沒房，就是不把錢當錢看。」
她有問女孩為啥不帶走鞋子，女孩說麻煩，換工作就買新的。這讓我想起年輕時的一個朋友，她們家搬家時也是鍋碗瓢盆全丟，說東西便宜，打包麻煩，到新家再買比較省事。
讓我想起一句話，這世上有兩種人不把錢當錢看，一種是不缺錢的人，另一種是沒錢卻硬要裝得像有錢。
跟眼前因為省錢而快樂的阿姨大不相同。
時薪200的打掃阿姨擁4房
阿姨問我有幾個小孩，我說一個女兒。她感嘆：「生女兒好，不用為婚房煩惱，像她有兩個兒子，就辛苦多了，得準備兩間婚房。」
我問阿姨是這裡的習俗嗎？結婚得由男方父母準備新房？那倘若父母沒錢幫忙買房的話怎麼辦呢？阿姨回答我，那就娶不到老婆唄，想想啊，這年頭沒有房，哪個姑娘會想嫁給你，陪你辛苦啊。
我看阿姨雖口中說著感概，但態度卻一派輕鬆，果不其然，她說她早已準備好婚房。她很自豪地說：何止兩套房，我有四套房了。兩個兒子還有我跟老公的養老房，我全部都準備好了。
太讓人意外了！
我很好奇阿姨的工作不算高收入族群，且在北京消費高的情況下，是怎麼買四間房的？
答案就是：節儉，壓低生活支出，把大多數的收入存下來，約莫7成的儲蓄率。
阿姨說她每月約一萬人民幣收入，月存7,000。
我本以為房子大概是在鄉下小縣城，豈料阿姨說當然不是，現在年輕人不願待鄉下，她準備的兩間婚房都在北京。另外兩間養老房才是河北鄉下老家自地自建的。
我疑惑7,000塊夠還兩間北京房子的房貸嗎？
阿姨說目前只剩一間房在還房貸，另一間已還清，養老自建房也不用繳貸款。
這讓我震驚極了，時薪45元人民幣（約台幣200），打掃阿姨能在北京買兩間房，還清一間的房貸了。
我問阿姨房子在郊區嗎？
阿姨說對，市區買不起，先求有再求好。我本以為是那種離北京市區100公里的郊區，像懷柔密雲之類的地方，沒料到阿姨說是地鐵能到的地方，一間在高碑店，一間在大興。
我剛來北京，不清楚房價，阿姨告訴我大概每平米7,000多（當時房價）（編按：約0.3坪），而她買的時候不到2,000。
說到這裡她嘆了口氣，說著當年受的委屈，當她想買北京房子時，老公家族的人都罵她不自量力，婆婆也天天教訓她，讓她學大嫂，將來有天還是要回鄉下。但阿姨堅持，她辛苦賺的錢，她要自己決定用途，她不想兒子在城市裡沒根。
阿姨用苦盡甘來的驕傲說：當年大嫂瞧不起我，嫌我土氣，捨不得花錢買衣服，專揀人家剩的，但現在她比我蒼老多了，天天發愁兒子沒婚房。因為她聽了婆婆的話，現在一套房都沒有。
阿姨又說：女人啊，經不起操心也受不了操勞啊，但我的操心跟操勞沒有白費，幫我攢下了4套房，不像大嫂，到頭來除了皺紋外，什麼都沒有。我苦過，可是我未來的日子有盼頭，我兩個兒子未來的人生也有盼頭。就因為我懂得未雨綢繆，把賺來的錢攢下來買房。妳看，現在的姑娘每個都那麼會亂花錢，打開衣櫃一堆衣服，鞋子幾十雙，家當一大堆，但能擺放家當的房子卻沒有。
阿姨的故事讓我深受觸動。她雖文化不高，沒唸書，做的也不是人們眼中的好工作，但卻有高財商，懂得賺錢買資產，因而翻轉成有產階級，老了不愁居處。
人生沒有對錯，只有承受
人生到底該先享受還是先吃苦？
答案沒有對錯，只有承受。
不同時代、不同成長背景，養出不同的價值觀。像阿姨這一代人，出生在物質不豐的家庭，只能把吃苦當吃補，靠省吃儉用一步步穩穩累積資產。而生長在物質豐厚的新世代，更重視生活品質與人生體驗，不會為了省小錢而讓自己太辛苦。
這兩種做法沒有對錯，只是起點不同，選擇也不同。
我們常被別人的成功故事所吸引，卻忽略了人與人之間的條件天差地遠。重要的不是選「吃苦」還是選「享受」，而是你該怎麼選？
能明白自己所處的環境，擁有怎樣的資源，做最合適的選擇。
有明確目標的苦，是值得的，沒有意義的過度享受，也可能成為沉重的代價。
而當環境優渥時，就不必把吃苦當成美德，懂得適時享受，也是一種智慧。
人生其實沒有一定要先吃苦或先享受的標準答案。
但可以肯定的是現在怎麼活，就怎麼累積出你未來的生活樣貌。
本文獲作者授權轉載，原文出處
