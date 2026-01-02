《世世動了心》橫跨三世愛情故事 陳明真獻唱主題曲

記者周毓洵／臺北報導

首部主打正能量的微短劇《世世動了心》，將於1月5日在《人間福報》YouTube及多個官方社群平台同步首播，集結新生代演員飆戲，更創新推出「橫、豎屏雙版本」觀看模式，帶領觀眾在碎片化時代，也能沉浸一段橫跨三世的宿命愛情故事。

《世世動了心》最大亮點之一，是向佛光山開山星雲大師致敬。製片人羅法平透露，作品靈感取材自大師經典小說《玉琳國師》，並以Z世代視角重新詮釋，希望透過微短劇這種貼近新世代的形式，傳遞人間佛教中關於因果、緣分與放下的智慧，讓觀眾在輕快追劇中，也能獲得一點溫暖與正向力量。

劇情以「輪迴」與「宿命」為核心，透過多時空交錯敘事，講述三世之間的恩怨與情感拉扯。楊鎮飾演的宋成旭因家族仇恨，屢屢阻撓藍博飾演的令將軍追求幸福，卻在因果循環中反噬自身；直到第三世，角色終於選擇放下執念，與廖茉汐飾演的杜昕玫攜手相守，讓糾纏百年的命運走向圓滿。

有別於市面上快速複製的古裝愛情劇，《世世動了心》在製作上明顯更講究，節奏緊湊、情感集中，並貼心推出雙規格版本：直式豎屏版每集約2分鐘、共88集；橫屏版本每集約10分鐘、共22集，無論通勤、睡前或追劇時光，都能輕鬆一集接一集。

為延續經典輪迴愛情的感動，製作團隊特別邀請音樂製作人季忠平，攜手歌手陳明真打造全新主題曲「遊園驚世夢」，並由陳明真親自獻唱。製片人羅法平也感性表示，1992年《再世情緣》曾透過電視感動無數觀眾，34年後，希望用微短劇與熟悉又溫柔的歌聲，再次串起跨世代的情感共鳴。

陳明真獻唱《世世動了心》主題曲「遊園驚世夢」，延續經典輪迴愛情的感動。（人間福報提供）

臺灣首部正能量微短劇《世世動了心》1月5日於《人間福報》YouTube平台首播。（人間福報提供）