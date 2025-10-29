世代共創成果發表 圓滿落幕

雲嘉南區銀髮人才資源中心週年慶世代共創成果發表會。（勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

記者林怡孜∕台南報導

為期十天的雲嘉南區銀髮人才資源中心週年慶世代共創成果發表會，二十九日圓滿落幕。五大主題系列活動結合ＡＩ科技、銀髮暨真人圖書分享、企業世代共榮交流，逾三百人次參與，讓世代共創精神持續在地方扎根。

成果展開幕活動「青銀啟航」模擬面試體驗營，結合ＡＩ履歷生產與模擬面試系統，讓銀髮朋友輕鬆打造專屬履歷、練習面試情境。成功引導中高齡民眾重拾自信，迎向再就業契機。

銀髮分享會中，與會者透過電影《高年級實習生》，看見年齡與價值的關聯。展區導覽，促進民眾深入了解政府推動銀髮再就業等相關資源。真人圖書館活動，安排七名銀髮真人圖書現身分享理財、醫護、自我探索、照顧經驗心得。企業世代共榮日，邀請達和環保、南光化學、松井生技等三家企業代表，暢談青銀合作實務經驗。從永續經營、數位轉型到人因工程優化，展現企業推動青銀共好的具體行動與成果。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟指出，銀髮中心舉辦多元活動，希望更多人理解「年齡不是限制，而是力量」。同時鼓勵年長者勇於嘗試、主動參與，讓社會看見銀髮勞動力的潛能與價值。