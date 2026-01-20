世代共鳴 南大交響樂齡樂章

南大樂齡共學音樂課程，烏克麗麗班以合奏展現學習默契與熱情。

台南大學高教深耕「樂齡共響、美學樂活」計畫，在香雨書院舉辦戶外藝術展演活動，學生與樂齡族群共同演出及藝術導覽，透過音樂與美學交流，實踐世代共學與社區參與理念。

活動由計畫主持人、南大副校長侯志正致詞揭開序幕，說明高教深耕計畫，結合校園專業與在地資源，推動樂齡共學與社會參與的具體實踐。

音樂展演內容為學員歷經多次練習的學習成果，長笛班以溫潤柔和的旋律，展現穩定的演奏表現，烏克麗麗班以團體合奏的活力，在輕快節奏中傳遞學習的成就感與生活熱情，薩克斯風班由祖孫組合同台演出，展現跨世代共學的深刻情誼。

除音樂成果展演，活動亦安排香雨書院「四季．山林」館藏導覽，從視覺藝術感受四季變化與山林意象，深化對生活美學與文化資產的理解。台灣基督長老教會牧師何瓊花肯定南大促進社區交流、凝聚世代情感的實質成果。

侯志正表示，南大將持續推動「走進社區的樂齡樂章」系列行動，走入社區關懷據點與偏鄉學校，期望讓音樂與美學成為日常生活的一部分，在共學共創的歷程中，實踐南大推動社區共好的理念。