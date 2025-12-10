世代同學青春不老 新北松年大學銀髮活力爆棚

《圖說》市長侯友宜與平均年齡60歲的「圓週綠尋夢舞團」帶來開場表演，舞姿輕盈靈巧，節奏感強，讓侯友宜上台合影時大讚「比學生還有活力！」。〈社會局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】114年新北市松年大學動態成果展今〈10〉日在市府3樓多功能集會堂熱鬧登場，今年動態成果展以「世代同學、青春不老」為主題，融合國標舞、旗袍舞、雙人舞、異國風情舞蹈、手語表演及樂器合奏等20個精彩節目，展現銀髮學員的多才多藝與活力，也讓舞台充滿多元文化與國際感。

與會的市長侯友宜鼓勵學員透過學習提升自我價值，創造精彩的晚年人生。他打趣說：「現在打招呼不再問『呷飽沒？』而是『今天運動了嗎？』」鼓勵大家多動、多健康，一起在新北市快樂生活。

《圖說》新北松年大學動態成果展，學員各個拿出學習到的才藝本領，自信登台表演。〈社會局提供〉

社會局長李美珍表示，「心無老，人就不老！」，新北市松年大學提供數位資訊、多元文化、文創藝能、旅遊休閒及健康運動等課程，讓長者在輕鬆氛圍中學習、充實自我，保持思維活躍、增進知識，也與社會保持連結，達到健康、活躍老化。每年春、秋兩季招生，歡迎年滿55歲並設籍新北市的朋友報名，讓銀髮生活更添精彩。

她指出，據社會局統計，截至今年11月底，新北市65歲以上老年人口已達80萬3,768人，占全市人口19.86%。為照顧銀髮長者、延緩老化，市府持續推動老人共餐、社區照顧關懷據點、松年大學及公寓大廈銀髮先修班等服務，讓長者在地安老、健康樂活。

《圖說》板橋三民社區發展協會結合多元中華傳統文化，帶來喜氣洋洋的「桃花過渡慶豐年」精彩演出，為動態成果展增添歡樂氣氛。〈社會局提供〉

李美珍指出，自87年開辦以來，松年大學已邁入第28年，從第一年的57個班、1,967名學員，成長至今年的958班、3萬多名名額。加上銀色奇肌班、長青學苑等課程，114年共辦理2,079班，7萬2,611人參與。

《圖說》新北市松年大學動態成果展今日在市府3樓多功能集會堂登場。〈社會局提供〉

今天開場表演由「圓週綠尋夢舞團」帶來熱力舞蹈，從〈APT.〉嗨跳到〈麻辣糖葫蘆〉，一連四首時下夯曲讓全場氣氛沸騰。團長謝佳伶分享，舞團成立僅1年半，平均年齡60歲，但活力不減。成員原為合唱團，因緣際會接觸舞蹈而成立舞團，不僅增加表演興趣，也加深彼此情誼。侯友宜也讚許舞團靈巧的動作與青春活力，「比小學生還活力！」

《圖說》鶯歌區永吉社區發展協會帶來合唱及舞蹈成果演出。〈社會局提供〉

鶯歌區永吉社區發展協會中高齡84歲的陳廖桂春，每天轉乘兩班車，到永吉活動中心參加歌唱班，十多年如一日，樂此不疲。她笑著說：「很快樂呀！也會鼓勵親友鄰居多多走出來參加活動。」開朗的笑容、堅持的身影，正是「終身學習、活力不分年齡」的最佳寫照。