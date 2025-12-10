世代同學青春不老 新北松年大學銀髮活力爆棚
【民眾新聞葉柏成新北報導】114年新北市松年大學動態成果展今〈10〉日在市府3樓多功能集會堂熱鬧登場，今年動態成果展以「世代同學、青春不老」為主題，融合國標舞、旗袍舞、雙人舞、異國風情舞蹈、手語表演及樂器合奏等20個精彩節目，展現銀髮學員的多才多藝與活力，也讓舞台充滿多元文化與國際感。
與會的市長侯友宜鼓勵學員透過學習提升自我價值，創造精彩的晚年人生。他打趣說：「現在打招呼不再問『呷飽沒？』而是『今天運動了嗎？』」鼓勵大家多動、多健康，一起在新北市快樂生活。
社會局長李美珍表示，「心無老，人就不老！」，新北市松年大學提供數位資訊、多元文化、文創藝能、旅遊休閒及健康運動等課程，讓長者在輕鬆氛圍中學習、充實自我，保持思維活躍、增進知識，也與社會保持連結，達到健康、活躍老化。每年春、秋兩季招生，歡迎年滿55歲並設籍新北市的朋友報名，讓銀髮生活更添精彩。
她指出，據社會局統計，截至今年11月底，新北市65歲以上老年人口已達80萬3,768人，占全市人口19.86%。為照顧銀髮長者、延緩老化，市府持續推動老人共餐、社區照顧關懷據點、松年大學及公寓大廈銀髮先修班等服務，讓長者在地安老、健康樂活。
李美珍指出，自87年開辦以來，松年大學已邁入第28年，從第一年的57個班、1,967名學員，成長至今年的958班、3萬多名名額。加上銀色奇肌班、長青學苑等課程，114年共辦理2,079班，7萬2,611人參與。
今天開場表演由「圓週綠尋夢舞團」帶來熱力舞蹈，從〈APT.〉嗨跳到〈麻辣糖葫蘆〉，一連四首時下夯曲讓全場氣氛沸騰。團長謝佳伶分享，舞團成立僅1年半，平均年齡60歲，但活力不減。成員原為合唱團，因緣際會接觸舞蹈而成立舞團，不僅增加表演興趣，也加深彼此情誼。侯友宜也讚許舞團靈巧的動作與青春活力，「比小學生還活力！」
鶯歌區永吉社區發展協會中高齡84歲的陳廖桂春，每天轉乘兩班車，到永吉活動中心參加歌唱班，十多年如一日，樂此不疲。她笑著說：「很快樂呀！也會鼓勵親友鄰居多多走出來參加活動。」開朗的笑容、堅持的身影，正是「終身學習、活力不分年齡」的最佳寫照。
其他人也在看
不只金城武樹！池上萬安農村旅遊 鐵牛車、藍染、土窯雞、揉茶、咖啡烘豆 一次滿足
【記者 朱達志／台東 報導】擁有伯朗大道、天堂路與奉茶樹等知名景點的台東池上萬安社區，是台灣東部觀光重鎮。為深台灣好報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
2025 BMW聖誕馭愛同行 公益行動溫馨啟動中
BMW總代理汎德長期關注兒童福祉與教育發展，始終秉持「以行動關懷社會」的初心。隨著聖誕佳節的腳步漸近，汎德攜手全台13家BMW授權經銷商，共同發起「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益活動。今年以「馭暖前行，傳愛啟程」為主軸，誠摯邀請BMW車主與粉絲們在這個充滿祝福的季節，與BMW一同以實際行動傳遞關懷，讓溫暖在彼此之間流動。 本次活動所募得款項將全數捐贈予「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會（家扶基金會）」，期盼將每一份善意化為實際力量，陪伴更多孩子與家庭走過人生的重要時刻，讓愛與希望延伸到更多需要被溫柔對待的角落，共度一個更加溫馨而有意義的聖誕佳節。 「2025 BMW 聖誕馭愛同行」活動自 …CarFun玩車誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
彰基得憶園與聊憶園合辦《得憶同樂 感恩相守》團聚餐會
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化基督教醫院得憶園與聊憶園於今（8）日上午共同舉辦「得憶同樂，感恩相守」互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《FF14》繁中版正式推出！開服優惠55折「上市優惠包」無壓力15天免費體驗
由宇峻奧汀與智寶國際聯合代理的 SQUARE ENIX 旗下MMORPG FINAL FANTASY XIV繁體中文版（以下簡稱 FFXIV 繁中版），在EA搶先體驗期間，新玩家湧入，為緩解登入人潮共開了6個World，於順利結束後，官方宣佈於今日(12/10)正式上市。同時，官方亦推出「上市優惠包」、GASH 專用卡儲值回饋、線上社群活動以及多場線下實體活動，全方位迎接艾奧傑亞的新篇章。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 1
嘉義縣攜手「超級瑪利歐」打造2026台灣燈會 限量？磚塊小提燈曝光
嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」為主軸，宣布將於2026台灣燈會推出結合在地特色與親子互動體驗的系列旅遊活動，以「光、遊、樂、型」四大概念為核心，結合光影藝術與旅遊體驗，讓嘉義成為一座充滿創意與活力的城市，邀請國內外旅客共賞嘉義之美。品觀點 ・ 1 天前 ・ 發起對話
青山宮"建宮170週年" 一連三日暗訪暨繞境活動揭幕
生活中心／陳堯棋、張智凱 台北報導2025青山王祭開跑，今天（9）暗訪暨繞境活動首日，吸引大批信徒前來朝聖。適逢青山宮建宮170年，今年擴大邀請北港朝天宮、朴子配天宮等6大宮廟贊境，各大宮廟多達21個紅壇參與，預計三天活動湧進數萬信眾。北市增派警力加強交通疏導與臨檢維安，嚴禁出現幫派標誌，避免衝突。由八位將軍和一位引路童子組成的"青山八將團"，負責開路、保護主神安全，為青山王暗訪暨繞境活動，揭開序幕。台北市長蔣萬安親自扛轎。（圖／民視新聞）主持人：「恭迎靈安尊王出廟。」台北市長蔣萬安親自扛轎，護送靈安尊王出巡。一年一度的艋舺大拜拜，今年適逢建宮170週年，信眾更踴躍。信眾：「那時候有165周年的時候有來過，跟這次170周年都有來過，每年都會來啦，有時間的話我都會跟著走。」信眾：「住三重，大部分每年都來，這個(伸縮棒)可以坐火車、坐高鐵，沒有超過150(公分)。」為了完整記錄起駕繞境，有民眾DIY自製長達4公尺的伸縮棒拍攝，2025青山王祭開跑，包括暗訪遶境，祈求維護地方平安、驅邪淨境。12/10藝文紅壇活動結合在地藝區、音樂，街區場景，12/11更擴大結合北港朝天宮、朴子配天宮等6大宮廟贊境，共21個紅壇登場。青山宮周邊道路交管、維安嚴格。（圖／民視新聞）青山宮主委黃清源：「今年總共有邀請六間廟，北港朝天宮、朴子配天宮，總共有六間大間廟就對了，第一天、第二天是暗訪，第三天是正日，暗訪是從下午三點開始，正日是從早上八點開始。」一連三天除了周邊道路，包括環河南路、長沙街、貴陽街口等等，下午、晚上都交通管制。由於連續幾年，活動都爆發推擠、衝突、甚至染黑爭議，警方也嚴禁出現幫派標誌，用最高規格維安。原文出處：青山宮「建宮170週年」 一連三日暗訪暨繞境活動揭幕 更多民視新聞報導台積電員工抽中教召：喜獲公假15天！憂1事網笑：不想上班？新竹明將停水9小時 東區、香山區2200多戶受影響北港媽祖北上贊境! 蔣萬安親迎接駕 信眾擠爆萬華車站民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
大S生前暖舉再被證實！陝西學生繳不出學費求助 她低調協助度過難關
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣知名女星大S（徐熙媛）今年2月不幸病逝，人美心善的她在生前有不少善舉。近日一名中國陝西網友透露，過去因家庭原...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 42
國安基金八次進場「撿便宜」賺661億元有望「全民共享」？操盤手阮清華說話了
民進黨立委郭國文今（10）日關切，國安基金過去八次進場護盤累計獲利661億元，部分民眾認為這是在股災期間「撿便宜」所得，建議可將獲利回饋民眾或支持健保等公共財。財政部次長、國安基金操盤手阮清華回應，依現行條例，國安基金獲利均經委員會通過後繳入國庫統一管理，基金退場後不得再買入股票；若要實現全民共享或支持健保、國保、長照，需先修正國安基金設置管理條例，並取得社會共識，「可研議檢討」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 23
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 61
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 352
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 269
中山站百貨頂樓驚見神秘巨洞 網KUSO：冰淇淋架、飲料架
位於台北市捷運中山站的百貨頂樓有一個神秘的巨型圓洞，乍看很像飲料杯架，吸引不少逛街民眾的目光，貼文曝光後，許多人對這個巨洞的用途感到好奇，並在社交媒體上討論其可能的功能。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 5 小時前 ・ 19
被踢出F4！朱孝天遭網虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵
被踢出F4！朱孝天遭虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵造咖 ・ 1 小時前 ・ 9
曾投訴遭職場霸凌！新竹某國中女師墜樓、國三生也發生憾事...19天2人身亡
新竹縣一所國中11月20日一名資深女教師不明原因自高處墜樓，經搶救仍宣告不治，先前傳出，該名教師曾至縣府投訴遭職場霸凌，未料僅過19天，昨（8）日下午2點多，該校再傳出一名國三生發生墜樓事件；對此校方證實並回應事件發生。鏡報 ・ 1 天前 ・ 58