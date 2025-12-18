世代大戰！他批年輕人不會1技能是生活白癡 眾人怒嗆：老人臭飄出螢幕

生活中心／王文承報導

有人感嘆現在的年輕人，連過去被視為基本生活技能的「針線活」都不會，直言根本是「生活白癡」。（示意圖／資料照）

隨著科技日新月異，許多年輕人出門不帶現金、不常手寫，甚至連日常用品也多半透過網購解決。也因此，有人感嘆現在的年輕人，連過去被視為基本生活技能的「針線活」都不會，不是交給別人修理，就是乾脆丟掉再買新的，直言根本是「生活白癡」。貼文曝光後，立刻引發大量年輕人反擊，怒嗆「老人臭都飄出來了，隔著螢幕都聞得到」。

一名網友在網路論壇《PTT》以「現在年輕人幾乎不會縫東西？」為題發文指出，他所指的是最基本的針線活，例如褲子鈕扣掉了、環保袋提把斷裂，或是布料出現破洞，許多年輕人完全不會處理，不是拿給家人幫忙縫補，就是等放假花錢拿去給外面店家修理，甚至乾脆丟掉買新的。

原PO進一步詢問，現在40歲以下的人不分男女，是否真的連這類簡單的縫紉都不會？即使國中家政課曾教過，但長時間沒碰，高機率早已忘光，這樣是否算是生活能力不足，甚至是所謂的「公主病」或「王子病」？他也質疑，若男女交往期間發現對方連基礎縫紉都不會，難道不會影響感情嗎？

貼文曝光後，原PO隨即遭到大批年輕網友圍剿，紛紛留言反嗆：「老人臭真的都飄出來了，隔著螢幕都聞得到」、「那你怎麼不自己種米來吃，幹嘛花錢買米」、「真的很老人思維，你怎不說現在年輕人不會生火打獵」、「會針線活有什麼好拿來秀優越感的？」

