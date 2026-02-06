世代大逆轉！爸媽開始躲小孩 媽媽嘆社群空間被入侵

媽媽苦笑表示，幾乎所有社群平台都被孩子追蹤，只剩Facebook能躲。（示意圖／Pixabay）

結婚生子之後，許多父母發現「擁有自己的時間與空間」成了奢侈的事，特別在數位社群時代，連網路上的自由都難保。日前有位媽媽在Threads分享自身經歷，透露自己13歲的國一兒子已經精通各種社群平台，竟然直接拿她的手機，替自己追蹤媽媽的所有社群帳號，讓她驚呼「我現在只剩下Facebook可以躲了嗎？」

這位媽媽表示，兒子平時就熟練使用Instagram、Threads、TikTok和Discord，LINE則是家庭日常溝通工具。沒想到，兒子某天不聲不響直接使用她的手機帳號，主動追蹤自己的IG與Threads帳號，讓她當場傻眼，也讓她原本在網路上的一點個人空間瞬間「破防」，只能轉往FB躲避，「但那邊又是長輩的地盤」。

這則發文引發不少家長共鳴，許多網友紛紛留言分享相似經驗，有人苦笑表示：「不加她好友還會臭臉，連線上遊戲也要陪玩，最後只好把她加入黑名單」、「以前是躲爸媽，現在是爸媽躲小孩，輪迴啊」、「我只剩X跟噗浪沒被發現，FB要躲長輩、Threads要躲女兒，真的心很累」。

還有家長提到：「女兒上次跟我吵架把我退追蹤，我反而開心得不得了」、「媽媽只想靜一靜，但小孩無所不在」、「活到這把年紀，第一次看見是媽媽在躲小孩，太幽默了」。

儘管讓人哭笑不得，不少人也指出，現代孩子普遍不太喜歡與長輩共用社群，若主動追蹤、互動，其實也反映出親子關係良好。有網友暖心表示：「你一定是個很好的媽媽，否則早被孩子拉黑」、「有媽媽願意分享真實心聲，反而讓人覺得親切又有趣」。

在親子關係逐漸數位化的時代，父母與孩子的界線與互動也面臨全新挑戰。從過去「爸媽掌控社群」的年代，進入到如今「爸媽反過來守住自己的社群空間」，也讓人重新思考數位時代的親密與界線該如何拿捏。

