世代攜手迎成長 新竹榮民長輩共享幼兒畢業喜悅

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新竹榮服處長鞠宗顯(第三排左四)及榮民眷長輩參加國立清華大學附設實驗小學幼兒園的畢業典禮，共享幼兒畢業喜悅。(圖由新竹榮服處提供)

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市清大實驗國民小學附設幼兒園（T.O.S.校區）今年度的畢業公演，特別邀請新竹榮民服務處轄內榮民及眷屬長輩共同參與這場充滿歡樂與感動的盛會，小朋友透過精彩的歌舞表演展現學習成果，長輩們則以熱情掌聲與笑容回應，現場洋溢著溫馨感人的老幼共融氛圍。

活動中，小朋友以活潑可愛的表演揭開序幕，孩子們自信地站上舞台，盡情展現平日努力練習的成果。天真燦爛的笑容與充滿活力的表演，不僅贏得滿場掌聲，也讓在場的榮民眷長輩深受感染。許多長輩隨著音樂節奏輕輕擺動身體，臉上掛著開心的笑容，彷彿回到了充滿青春活力的歲月。

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新竹榮民服務處長鞠宗顯表示，新竹榮服處與清大附小長期以來維持良好的互動關係，不僅是好鄰居，更是社區資源共享的重要夥伴。感謝清大附小提供榮民眷長輩參與學童畢業公演的機會，讓長者走出家門、融入社區生活，也透過與孩子們的互動，感受到年輕世代的朝氣與活力。

鞠宗顯指出，隨著高齡化社會來臨，促進世代交流與社會參與已成為重要課題。透過這類活動，不僅能豐富長輩的生活體驗，也能讓孩子從小學習尊重長者、關懷他人，進而培養感恩與分享的品格。當孩子的純真遇上長輩的人生智慧，彼此交流所激盪出的溫暖情感，正是社會最珍貴的力量。

此次畢業公演不僅是一場成果發表，更是一場跨世代交流的美好聚會，透過孩子們純真的表演與長輩們熱情的參與，成功搭起世代溝通的橋梁，讓愛與關懷在校園與社區間持續流動，也為所有參與者留下難忘而美好的回憶。