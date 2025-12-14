「一世代」御用正妹歌手騎滑板車遭撞死 年僅26歲 官方社群證實了

曾與天團「一世代」(One Direction) 共同巡演的歌手卡姆林·馬格內斯，近日驚傳死訊。翻攝自IG



曾和天團「一世代」（One Direction）共同巡演的美國歌手卡姆林˙馬格內斯（Camryn Magness）近日驚傳死訊，日前於佛羅里達州騎乘電動滑板車時遭到撞擊，意外身亡，消息傳出後震驚樂壇與粉絲。

卡姆林的死訊透過其官方社群平台證實，聲明形容她是「耀眼的存在（radiant force）」，無論是在舞台上，或是在海洋之下，都以無畏的能量及無限的善良擁抱著生活，強調她即便已經離世，與生俱來的光芒仍永遠都不會被遺忘，同時呼籲外界幫助卡姆林的家人及朋友祈禱，一同陪伴他們度過人生最艱難的時刻。

綜合多家外媒報導，卡姆林於1999年出生於美國科羅拉多州丹佛，8歲便開始在YouTube上傳翻唱影片嶄露頭角，隨後獲得唱片合約，並移居洛杉磯發展音樂事業，出道單曲〈Wait and See〉曾被選為 2011 年電影「朱迪之夏」(Judy Moody and the Not Bummer Summer)插曲。

同年卡姆林先後與寇弟·辛普森 （Cody Simpson）、葛瑞森·柴斯（Greyson Chance） 巡演，隔年更迎來事業轉捩點，擔任天團「一世代」Up All Night巡演美國場的暖場嘉賓，並於2013年「Take Me Home」世界巡演中再度受邀，共演出63場。如今傳出噩耗，讓不少粉絲都悲痛不已。

