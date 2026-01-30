世博人氣王a-We回歸 首款LINE貼圖全球上架

去年(2025)代表台灣前進大阪關西世博、成為「We TAIWAN」文化外交亮點的人氣 IP「a-We」，在國際舞台累積高人氣之後，文化部今天(30日)宣布，a-We 首款官方 LINE 貼圖即日起全球同步上架，讓這位療癒系角色化身文化應援大使，陪伴民眾的「日常」。

文化部表示，「a-We」是 2025 年「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」活動的代言IP，設計概念源自板塊推擠下誕生的獨特生物，象徵台灣在多重壓力中仍保持開放、包容、彈性與韌性。a-We 在大阪世博首度亮相後，不僅號召線上線下超過 27 萬人參與活動，也登上夢洲園區舞台，以「台灣」之名站上世界舞台。

a-We療癒又百變的形象也迅速累積粉絲，不只限量周邊引發搶購，社群互動也相當熱烈，甚至在粉絲自辦的各國吉祥物票選中奪下第3名。至今仍可見粉絲分享幫「a-We」穿上應景衣服的「娃娃活」。

不僅如此，文化部指出，大阪世博後，a-We 持續肩負文化外交任務，去年11月改以黑色風格搖滾造型前進芬蘭，與芬蘭大使林昶佐的重金屬搖滾樂團「閃靈」等共6組台灣與芬蘭樂團，參與 F:F:F 音樂節（Formosa : Finland : Fest.），以搖滾樂征服芬蘭觀眾。

為讓 a-We持續陪伴民眾，文化部表示，官方LINE貼圖規劃在2026年推出4款主題，包含日文版，內容涵蓋各種生活情境，首波在登場的「日常款」，以柔軟變化多端的身形，以及「阿哉」、「拍謝」、「多謝」、「阿勒」等超日常用語，陪伴大家分享生活點滴。未來陸續將推出為世界棒球經典賽熱力應援的動態貼圖「棒球款」；呈現台灣人熱情、樂於助人特質的「島民款」；以及展現a-We無限變幻能力的「奇蹟款」。

文化部也規劃贈送月曆桌布，並在首發活動期間，加碼釋出應景的「春節萬用問候圖」更多資訊請關注「We TAIWAN」Threads、X、IG。(編輯：宋皖媛)