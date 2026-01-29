世博人氣王a-We華麗回歸 首款LINE貼圖今日全球同步上架

去（2025）年代表臺灣前進大阪世博以「We TAIWAN」進行文化外交，讓世界看見「TAIWAN」的人氣IP「a-We」，在結束大阪行程後，繼11月以「文化外交大使」身分，化身搖滾a-We前往芬蘭參與F:F:F音樂節（F:F:F－Formosa : Finland : Fest.），文化部今（30）日宣布，首款a-We貼圖即日起在LINE全球同步上架。

文化部表示，「a-We」是2025年文化部舉辦「We TAIWAN臺灣文化in大阪・關西世博」活動代言IP，設計概念源自於板塊推擠下產生的獨特生物，擅長變形也始終很快樂，如同臺灣在不斷遭受擠壓的環境中，仍以開放、包容、彈性、韌性的姿態面對世界。在大阪世博首亮相的a-We除號召線上線下超過27萬人參與活動，也前進世博夢洲園區演出，以「臺灣」之名登上世界舞臺。

療癒形象更成功吸引眾多粉絲，不僅限量周邊造成搶購，也在a-We社群帳號熱烈互動，更憑藉超高人氣，在社群粉絲自辦的各國吉祥物票選活動中獲得第3名，甚至至今仍常見粉絲在社群分享「a-We」出門生活，幫「a-We」穿上應景衣服的「娃娃活」。

文化部指出，在結束大阪世博活動後，文化部即已賦予「a-We」繼續「文化外交大使」任務，繼成功換裝穿著代表搖滾的黑色衣服前進芬蘭，與包含芬蘭大使林昶佐的重金屬搖滾樂團「閃靈」等共6組臺灣與芬蘭樂團，以搖滾樂征服芬蘭觀眾。為讓愛交朋友的「a-We」，持續陪伴大家，文化部正式推出官方LINE貼圖，除了繼續突破時空前進國際，更要無所不在陪伴民眾日常，成為粉絲「推活」的一部分。

「a-We」貼圖規劃在2026年推出4款主題，更特別推出日文版，內容涵蓋各種生活情境，首波在今日登場的「日常款」，以柔軟變化多端的身形，以及「阿哉」、「拍謝」、「多謝」、「阿勒」等超日常用語，陪伴大家分享生活點滴。陸續將推出為世界棒球經典賽熱力應援的動態貼圖「棒球款」；呈現臺灣人熱情、樂於助人特質的「島民款」；以及展現a-We無限變幻能力的「奇蹟款」。

首波「日常款」a-We貼圖今日全球同步上架，為回饋粉絲，將規劃贈送月曆桌布，並在首發活動期間，加碼釋出應景的「春節萬用問候圖」。文化部也將持續辦理「a-We」相關活動，讓「a-We」陪著臺灣文化去不同國家旅行，走向更多國際舞台。更多資訊請關注「We TAIWAN」Threads、X、IG。