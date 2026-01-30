世博人氣王a-We貼圖上架 化身應援大使陪伴民眾

（中央社記者邱祖胤台北30日電）世博台灣吉祥物「a-We」去年從大阪紅回台灣，備受台日及各地民眾歡迎，文化部今天宣布首款a-We貼圖即日起在LINE平台全球同步上架，持續陪伴民眾。

根據文化部發布新聞稿，去年「a-We」在大阪世博「讓世界看見台灣」，不僅限量周邊商品造成搶購，粉絲自辦各國吉祥物票選活動更獲第3名，11月又以「文化外交大使」身分，化身搖滾a-We前往芬蘭參與F:F:F音樂節，人氣持續升溫。

為讓愛交朋友的「a-We」，持續陪伴民眾，文化部正式推出官方LINE貼圖，除了繼續突破時空前進國際，更要無所不在陪伴民眾日常。

貼圖規劃推出4款主題，更特別推出日文版，內容涵蓋各種生活情境，首波在今日登場的「日常款」，以柔軟變化多端的身形，以及「阿哉」、「拍謝」、「多謝」、「阿勒」等日常用語，陪伴大家分享生活點滴。

陸續將推出為世界棒球經典賽熱力應援的動態貼圖「棒球款」；呈現台灣人熱情、樂於助人特質的「島民款」；以及展現a-We無限變幻能力的「奇蹟款」。

為回饋粉絲，將規劃贈送月曆桌布，並在首發活動期間，加碼釋出應景「春節萬用問候圖」。文化部也將持續辦理「a-We」相關活動，讓「a-We」陪著台灣文化去不同國家旅行，走向更多國際舞台。（編輯：龍柏安）1150130