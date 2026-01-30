世博人氣王a-We首款LINE貼圖上架 化身應援大使與日常夥伴

台灣文化大阪世博原創IP「a-We」首款貼圖在LINE全球同步上架。（圖／文化部）

首波「日常款」a-We官方貼圖日文版即日起全球同步上架，每組貼圖定價120日圓。（圖／文化部）

去年代表台灣前進大阪關西世博、以「We TAIWAN」為主軸亮相的人氣IP「a-We」，在大阪行程結束後持續展開國際交流，繼去年11月以「文化外交大使」身分化身搖滾a-We前往芬蘭，參與F：F：F音樂節（Formosa ： Finland ： Fest.），文化部於今（30）日宣布，首款a-We官方LINE貼圖即日起全球同步上架。

文化部表示，「a-We」為2025年「We TAIWAN 台灣文化in大阪・關西世博」活動代言IP，設計概念源自板塊推擠下誕生的獨特生物，擅長變形、始終保持快樂，象徵台灣在國際環境持續擠壓下，仍以開放、包容、彈性與韌性的姿態面對世界。a-We於大阪世博首度亮相，成功號召線上線下超過27萬人參與，並前進夢洲園區演出，以「台灣」之名登上國際舞台。

a-We療癒形象迅速累積高人氣，不僅限量周邊商品造成搶購風潮，也在社群平台引發熱烈互動，更於粉絲自辦的各國吉祥物票選活動中奪下第3名。至今仍常見粉絲分享a-We日常生活照，替角色換裝的「娃娃活」文化蔚為風潮。

文化部指出，大阪世博結束後即賦予a-We延續文化外交任務，換上象徵搖滾的黑色造型前進芬蘭，與包括芬蘭大使林昶佐所屬的重金屬樂團「閃靈」在內，共6組台芬音樂人同台演出，以音樂深化文化交流。此次推出官方LINE貼圖，讓a-We持續陪伴粉絲日常，成為「推活」的一部分。

a-We貼圖預計於2026年推出4款主題，並特別製作日文版本。首波「日常款」貼圖以柔軟多變的造型，搭配「阿哉」、「拍謝」、「多謝」、「阿勒」等生活用語，描繪各種日常情境；後續將推出「棒球款」、「島民款」及「奇蹟款」。為回饋粉絲，首發期間也將贈送月曆桌布及春節萬用問候圖。更多資訊可關注「We TAIWAN」Threads、X與IG官方帳號。

