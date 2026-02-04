世博台灣館結合台灣燈會 卓揆：把TECH WORLD館Take Home

「2026台灣燈會」將於3月3日至3月15日在嘉義縣登場，行政院今天(4日)舉辦記者會，宣布曾於大阪‧關西世博會引發熱議的「台灣 TECH WORLD館」將結合台灣燈會，以原貌回嘉義縣展出。行政院長卓榮泰表示，把台灣在世博會上展出的科技、文化與自然能量「Take Home」，希望讓無法前往日本的國人也能親身感受。

在2025年日本大阪‧關西世界博覽會中，台灣以「TECH WORLD」為主題設立台灣館，結合科技、設計與台灣文化的展演形式，成功在國際展場中脫穎而出，吸引許多來自各國的觀眾排隊參觀，也獲得國際專業評選肯定。行政院今日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布世博會台灣「TECH WORLD」館將以原貌回到嘉義縣，並且在2026台灣燈節中展出。

卓榮泰在記者會上表示，台灣多年未能參與世界博覽會，去年在日本大阪‧關西世博會以「TECH WORLD」設立展館，向世界展現台灣的科技實力、自然底蘊與生命價值的重要成果，也呈現台灣傳統與現代並進的全新樣貌。

卓榮泰指出，展館內有「生命、自然及未來」三大劇場，其中，「生命劇場」透過560組互動顯示裝置與聲光效果，象徵台灣豐富生態與生命律動；「自然劇場」則以玉山為起點，結合4K環形投影技術呈現台灣山海地景之美；「未來劇場」則運用Mini LED巨幅螢幕描繪未來科技生活藍圖，帶領觀眾想像更美好的未來。

卓榮泰表示，在去年世博會尚未結束前，政府就開始啟動展館遷回的規劃，歷經拆除、運送、重建與重新設計，如今將結合2026年台灣燈節，在嘉義縣重現世博會的成果。他指出，展館是考量嘉義場地地形條件調整設計，以確保展演內容能完整呈現，這不是單純「複製」，而是把「TECH WORLD」館「Take Home」。他說：『(原音)我們會用投影的方式，讓它完整的呈現出那樣一個風貌，等於從構想、拆除、遷回、重建，再到整個設計，事實上等於是一次全新的展出，等於是一次全新展出，非常的不簡單，把TECH WORLD館Take Home，我們真的把它帶回家了。』

卓榮泰期盼展館從「玉山」出發，再回到同樣與玉山緊密相連的嘉義縣，讓無法前往日本世博會的國人也可以看見台灣科技與文化走向世界。

嘉義縣長翁章梁表示，「2026台灣燈會」將於3月3日至3月15日在嘉義縣展出，主題是「光越台灣，點亮嘉義」，而「TECH WORLD」館也將成為燈會中一大亮點，盼展現出不一樣的嘉義。(編輯：沈鎮江)