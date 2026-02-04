世博TECH WORLD館搬回嘉義 3/1台灣燈會開展

（中央社記者賴于榛台北4日電）TECH WORLD館（TW館）去年在世界博覽會（大阪世博）吸引逾116萬人次參觀，行政院長卓榮泰今天宣布將TW館移回台灣。展館預計在今年嘉義縣台灣燈會期間重現，3月1日率先開展至3月15日。

「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會今天在行政院舉行，卓榮泰、經濟部長龔明鑫、外貿協會董事長黃志芳、嘉義縣長翁章梁等人出席，宣布TW館移回台灣，並將在嘉義縣舉辦的台灣燈會期間展出。

卓榮泰致詞表示，這次在行政院政務委員馬永成、經濟部等共同努力下，將TW館移回台灣，讓民眾在台灣就能看到與世界連結的台灣科技；定調在嘉義縣展出，主要是TW館中的自然劇場是以玉山為出發點，因此回到嘉義縣。

經濟部國貿署長劉威廉說，TW館透過生命劇場、自然劇場與未來劇場3大沉浸式體驗，串連人類、自然與科技的對話，吸引116萬人次觀眾走入體驗，這次TW館移回台灣，是歷經勘查北、中、南近30個場地，且考量具有節慶氣氛以及嘉年華性質等因素後，拍板在台灣燈會期間展出。

台灣燈會展期為3月3日至15日，TW館將提前2天開展。黃志芳會後受訪表示，這是為讓更多民眾有機會參觀TW館，因此TW館展期為3月1日至3月15日。

他說，這次TW館回到台灣，雖然外觀不可能跟大阪世博展覽時一模一樣，但會呈現當時風貌，生命劇場、自然劇場、未來劇場等展出內容也會盡可能原汁原味。

經濟部國際貿易署副署長胡啟娟表示，大阪世博要求各館要採取循環經濟，建館結束後全部拆除、建材也要回收，因此外觀難以完全復刻，但這次在嘉義縣的展出會利用尖端科技重現風貌。經濟部已準備TW館的預約參觀平台，預計明天上線，請民眾多加利用。

對於TW館移回台灣相關經費、是否有後續常設規劃，胡啟娟說明，TW館在這次展期結束後就會落幕，經費則是利用建造TW館的剩餘款再加上行政院的支持，在撙節預算情況下進行，估計費用為新台幣8000萬元至9000萬元之間。

翁章梁受訪時也提到，今年台灣燈會在嘉義，亮點除TW館重現外，包含台灣燈會主燈「光沐—世界的阿里山」、青森睡魔祭、愛爾蘭踢踏舞、紙風車、明華園等國內外團隊演出，並搭配煙火與無人機展演，內容精彩可期。

對於台北燈節其中一區IP為大陸盲盒潮玩「泡泡瑪特」引發關注，翁章梁說，部分IP已經發展成世界型的IP，各類活動也會評估如何結合IP吸引更多人喜愛，此事基本上不用陷入意識形態。（編輯：謝佳珍）1150204