世博TW館回「嘉」 臺灣燈會復刻登場

記者吳典叡／臺北報導

去年大阪世博TECH WORLD館（TW館）吸引116.3萬人次參觀，行政院長卓榮泰昨日宣布，TW館將於今年臺灣燈會展場，在嘉義重新復刻展出。經濟部指出，除了3月1日率先開展至15日之外，館內3大劇場也將盡可能「原汁原味」重現，預約參觀平臺將於今日中午12時上線。

3大沉浸式劇場 原汁原味重現

TW館是臺灣首度於海外，從無到有、自主完成策劃、設計、工程與營運的世界級展館。卓揆表示，TW館在國際展出期間獲高度評價，此次將TW館「帶回家」，希望讓國人「在家」即可連結世界、分享榮耀，也邀請國人一起看燈會、參觀臺灣館，延續春節的喜氣。

臺灣燈會展期為3月3至15日，TW館將提前2天開展。外貿協會董事長黃志芳表示，為讓更多民眾有機會參觀TW館，因此展期為3月1至15日，雖然外觀不可能與大阪世博展覽時一模一樣，但仍會呈現當時風貌，也盡可能「原汁原味」展出。

今中午12時開放預約參觀

經濟部表示，TW館透過生命劇場、自然劇場與未來劇場3大沉浸式體驗，串聯人類、自然與科技的對話，這次移回臺灣，歷經勘查北、中、南近30個場地，且考量具有節慶氣氛及嘉年華性質等因素後，拍板在臺灣燈會期間展出。

經濟部指出，大阪世博要求各館要採取循環經濟，展期結束後全部拆除、建材也要回收，因此外觀難以完全復刻，這次展出將利用尖端科技重現風貌；TW館預約參觀平臺將於今日中午12時開放民眾預約。

TECH WORLD館串聯人類、自然與科技的對話，去年吸引116.3萬人次走入體驗。（記者吳典叡攝）

