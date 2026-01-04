世壯運金牌女神嫁排球國手 婚禮驚喜加碼「有喜了」

〔記者李紹綾／台北報導〕曾經當過半年記者的張晏塵，因從小就懷抱演藝夢，主持過《大陸尋奇》外景、參演《在光裏的人》，並以排球好手身份活躍，近期在世壯運奪金，並與國小同學、前排球國手詹詠引結婚。

張晏塵去年6月答應詹詠引的求婚，時隔半年，兩人於昨(3日)低調舉辦婚禮，她在婚禮上加碼宣布懷孕好消息，讓婚禮現場驚喜連連。她與曾是排球國手的老公詹詠引因共同信仰結緣，婚禮選在板橋福音堂舉行，並邀請宋逸民擔任證婚人，儀式溫馨又莊重，隨後再移師附近飯店宴客。

廣告 廣告

張晏塵身穿平口蕾絲白紗，臉上掛著藏不住的幸福笑容，讓親友紛紛稱讚「真的太美了」。到了婚宴，她換上灰藍色禮服，裙襬點綴水鑽，宛如童話中的公主。夫妻倆在台上正式公開她已懷孕3個月，並與親友一起揭曉寶寶性別，當氣球戳破、粉紅色小氣球瞬間飄出，也宣布兩人即將迎接可愛女兒誕生，幸福氛圍感染全場。

【看原文連結】

更多自由時報報導

30歲網美毀滅性爆料！睡完中國頂流男星 床技第一名被爆是他

福原愛親揭離婚主因！認與江宏傑家人有隔閡 「母親無法見孫」成心結

北京神盾失效! 委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中崩潰

法籍作家遇困發文「1小時內獲救」 吉雷米感動發聲：台灣人很善良

