世壯運金牌女神張晏塵喜嫁排球國手 婚禮加碼「懷孕3個月」

女星張晏塵嫁給前排球國手詹詠引。翻攝本人IG



女星張晏塵曾經演出大愛電視台連續劇《在光裏的人》，同時也是排球好手，近年還曾經參加世界壯年運動會的排球項目奪下金牌，她昨天（1／3）低調舉辦婚禮，她在婚禮上加碼宣布懷孕好消息，讓所有賓客驚喜連連。

據了解，張晏塵與曾經是排球國手的老公詹詠引是國小同學，兩人因信仰再度結緣，去年6月張晏塵答應詹詠引的求婚，兩人於昨天選在板橋福音堂舉行婚禮，並邀請宋逸民擔任證婚人，儀式溫馨又莊重，隨後再移師附近飯店宴客。

廣告 廣告

張晏塵婚宴換上灰藍色禮服，宛如童話中的公主。夫妻倆在台上正式公開她已懷孕3個月，並與親友一起揭曉寶寶性別，粉紅色小氣球，也宣布兩人即將迎接可愛女兒誕生，幸福氛圍感染全場。

更多太報報導

吃瓜！網美自爆「睡完所有頂流男神」床照流出 鹿晗、林更新等男星急回應

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」