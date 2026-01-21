世外桃源基金會捐贈819部食材處理機 張善政感謝長年投入公益行動





桃園市長張善政21日出席「財團法人桃園市世外桃源文教公益基金會食材處理機捐贈儀式」，同時頒發感謝狀，表揚基金會長期投入公益活動。張善政表示，世外桃源文教公益基金會多年來透過社會局管道，將各項捐贈物資送至最需要的市民手中，今（115）年再度捐贈819部食材處理機，總價值近新臺幣188萬元，為寒冬中的弱勢家庭帶來實質協助與溫暖。

捐贈儀式於桃園市政府401會議事舉行，桃園市長張善政在市府社會局長陳寶民陪同中出席，財團法人桃園市世外桃源文教公益基金會董事長張育美、董事呂雅蕙、曾明山、楊麗雪、秦錫鈞等均到場參加。



桃園市長張善政致詞肯定並感謝世外桃源文教公益基金會。

張善政指出，世外桃源文教公益基金會長年持續不間斷投入公益，過去曾捐贈吸塵器、氣炸鍋等實用家電，今年再以高價值民生設備回饋社會，累計捐贈金額將近新臺幣1,600萬元 。這份愛心並非一時之舉，而是長期累積而成的善念與行動，市府對此深表感謝，並將持續透過安家實物銀行妥善分配物資，確保送達最需要的家庭，發揮最大效益。

世外桃源文教公益基金會董事長張育美表示，基金會由在地企業家組成，成員們在桃園良好的投資與生活環境中努力打拼、累積成果，因此秉持感恩回饋社會的初心，持續協助需要幫助的市民。透過市府完善的福利管道，將愛心送到弱勢家庭手中，讓基金會成員深感欣慰，未來也將持續為社會盡一份心力。

世外桃源文教公益基金會董事長張育美致詞。





社會局指出，世外桃源文教公益基金會由桃園企業聯合會捐助成立，長期秉持「取之於社會、用之於社會」的精神推動公益行動，落實關懷弱勢的理念。自107年起迄今，基金會每逢春節、端午及中秋等三節，皆與本市安家實物銀行合作進行公益捐贈，提供弱勢家庭基本生活所需之家電及民生物資，累計捐贈金額將近新臺幣1,600萬元。

社會局表示，歡迎有意願捐贈物資的民眾及單位，與本市安家實物銀行聯繫，可透過專線03-3350628，或手機及電腦連結「做好事公益平台」(網址：https://publicwelfare.tycg.gov.tw/)，只要動動手指就能線上捐款、捐物或做志工，24小時都能便利做好事。



世外桃源文教公益基金會捐贈819部食材處理機，桃園市長張善政致贈感謝狀大合照。感謝世外桃源文教公益基金會。





