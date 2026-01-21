世外桃源文教公益基金會捐819台食材處理機 盼助弱勢家戶喜迎農曆春節

財團法人桃園市世外桃源文教公益基金會捐贈食材處理機，由桃園市長張善政(中)代表受贈。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕財團法人桃園市世外桃源文教公益基金會於農曆春節前夕，捐出價值188萬元的819台食材處理機，由桃園市政府轉贈給市內的弱勢家戶，希望具備切碎、切片、刨絲、揉麵、攪拌等功能的處理機，能幫助弱勢家戶更便於準備嬰幼兒副食品或長者的飲食。

世外桃源文教公益基金會董事長張育美說，桃園企業聯合會由桃園市的上市櫃公司、知名企業的經營者結合成立，秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神，設立基金會作為平台，積極推動公益活動回饋社會、幫助弱勢。

廣告 廣告

市長張善政上午代表受贈、回頒感謝狀並且致詞他說，基金會2018年起，每年的春節、端午節與中秋節，都與桃園市安家實物銀行合作進行公益捐贈，提供弱勢家戶的家電與民生必需品等，至今捐贈金額已達約1600萬元。

市府社會局長陳寶民說，基金會在農曆春節前夕捐贈食材處理機，將透過安家實物銀行媒合給有需要的弱勢家戶，共將幫助819戶，讓他們處理食材更輕鬆，更開心迎接農曆春節，公部門力量有限、民間力量無窮，期許公私協力持續協助桃園弱勢家戶，有意願捐贈物資者可洽詢「做好事公益平台」(https://publicwelfare.tycg.gov.tw/)。

財團法人桃園市世外桃源文教公益基金會董事長張育美(左)代表捐贈食材處理機，由桃園市長張善政(右)代表受贈。(記者周敏鴻攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

學起來！台灣旅客「結帳1舉動」 獲日本店員一致好評大讚

走過28年！ 六福村突發文「告別大怒神」 業者解釋了

明晚最冷！連凍3天低溫剩10度、高山迎瑞雪

昨天放寒假今天補課家長一頭霧水？ 為讓寒假與春節假期連續

