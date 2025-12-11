世大運不想邀陳建仁？ 柯文哲律師：蘇麗瓊私怨寫滿整頁 應不予採信

民眾黨前主席柯文哲赴北院出庭。 圖：周煊惠 / 攝

台北地方法院今（11）日起審理京華城、政治獻金等案，今、明兩天進行提示證據程序，柯文哲委任律師蕭奕弘爭執認罪被告所有證詞及證據，針對京華城案提出糾正的監委蘇麗瓊的證詞，蕭奕弘提到，蘇的筆錄寫滿對柯的抱怨達一整頁，提到過去波多野結衣悠遊卡爭議，還有 2017 年世大運閉幕典禮，柯不想邀時任副總統陳建仁出席等，蘇麗瓊身兼監委與前部屬的雙重身分，對柯懷有強烈私人怨懟，證述及擔任監委做出的調查報告，應不予採信。

蕭奕弘指出，本案開端、檢方偵查起訴依據，都依照監委蘇麗瓊的調查報告與糾正案文，從蘇麗瓊證述可知，她以監察委員身分提出的調查報告是基於私怨，且欠缺專業的錯誤結論。蘇麗瓊曾任柯文哲的市府秘書長，後來成為負責調查京華城案之監委，證述中顯露大量對柯的不滿、情緒性評價，在監察院調查時恐已先入為主，摻雜個人過往職場恩怨，有「球員兼裁判」且帶敵意的雙重身分，公正性值得懷疑。

蕭奕弘提到，蘇麗瓊在筆錄中大篇幅抱怨過往共事細節，顯見其「怨念之深」，當檢察官問她為何會離職時，抱怨柯文哲的筆錄更記滿一整頁，像是控柯文哲「甩鍋」推責，在世大運期間要她接執行長並負全責，須獨自承擔成敗壓力；也對柯文哲的決策風格不滿， 批柯文哲對事不分輕重一律列管，造成行政效率低落；還提及波多野結衣悠遊卡事件、世大運邀請陳建仁副總統等爭議，指責柯言行不一、不老實。

蕭奕弘表示，蘇麗瓊抱怨在世大運舉辦期間，柯文哲要求不要邀請陳建仁參與閉幕，希望向副總統方面傳達，但她並未照辦；也不滿柯文哲在世大運開幕式的退休軍公教抗議案時，稱讚「警政同仁很辛苦」，蘇麗瓊認為現場是工作人員處理，警方維安不力，向柯反應後也未獲重視等，甚至指柯敵視文官體系，柯文哲曾在晨會稱市府同仁「貪官污吏」，讓她無法接受，並酸柯曾言「商人用刀叉吃人肉」，私下卻與商人互動密切。

蕭奕弘質疑，蘇麗瓊有太多抱怨，都是與本案無關的人格攻擊，立場偏頗，難以期待其證言具有客觀真實性；此外，擔任監委調查京華城案，也錯誤解讀都委會職權，與專業證人證述相左。

蕭奕弘強調，蘇麗瓊身兼監委與前任部屬的雙重身分，對柯文哲懷有強烈私人怨懟，證言帶高度偏見，且對都委會職權的認知有專業錯誤，攻擊性證述也疑遭外洩以操弄輿論，蘇麗瓊的證述及監委身分做出的調查報告，基於錯誤認知與個人恩怨所為，且受不當外力干擾，應予以最低程度之評價，不予採信。

威京集團主席沈慶京也說，蘇麗瓊明知，台北市前都發局長林洲民無權沒收 120,284 平方公尺的允建樓地板面積，在監察院調查報告中卻未提，利用林欽榮也仇恨柯，變成糾正案再被檢方濫用，他很遺憾。

檢察官則強調，蘇麗瓊與柯文哲共事 3 年，依親身經歷去作證，她觀察到柯對財團的態度轉變，但她離開北市府後，也沒跟柯文哲撕破臉，也說對柯秉公處理、沒個人恩怨，且監察院報告不可能只有蘇一人意見，也還有專家、公務員的意見，這是擔任監委公正的執行職務。

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

