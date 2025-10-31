世局劇變 創新轉型是唯一出路

9月中專程前往東莞參加第16屆台灣名品博覽會，這已是我連續第3次參加這個盛會，主要目的一方面是為台商在大陸的發展站台，另方面則是分享他們在大陸努力的成果。

回顧1980年代下半，台灣企業面對新台幣兌美元快速升值、勞工短缺、薪資上漲、環保意識抬頭等紛至沓來的挑戰，1990年11月政府開放對大陸間接投資，製造業開放項目占總項目數的47％，絕大部分是傳統勞力密集產品，企業有了出海口才獲得喘息的機會。

大陸在1978年開始進行對內改革、對外開放。改革開放之初，制度闕如，工業基礎設施薄弱、供應鏈短缺，商業交易體系紊亂，因此一般人對於赴陸台商的前景並不看好。

廣告 廣告

第一波台商大多選擇東莞落地，主要考量土地較便宜。2001年我第一次前往東莞參訪了幾家台商，當時東莞的發展還很落後，到處是農田，工廠裡是萬頭鑽動。

30多年來東莞的台商勵精圖治，能留下來的都是最有競爭力的，有的轉型升級，有的將東莞作為營運總部，向各地開枝散葉。東莞和廣東已脫胎換骨，從名品博覽會8大主題館的展出內容，包括：AI、電子訊息、智能製造、生物科技等，可以看出台商從傳產轉型升級的具體成果。

隨著台商的發展，東莞也日漸發達，目前是華為的總部所在。位於松山湖畔的華為歐洲小鎮容納了3萬研發人員，成了東莞的創新研發中心。而大陸其他產業在內捲嚴重之下，各龍頭企業無不領頭在製造方面積極採用智能技術。大陸知名手機廠商小米去年打造了一座高智能化的先進汽車廠，1部汽車2000個焊接點全是機械手臂操作。競爭帶來了進步，智能製造在大陸已經不是一個新名詞。

過去十年台灣不僅錯失發展新能源汽車、無人機、機器人等新興科技產業的契機，也耽誤了產業的轉型升級。9月24日美國海關與邊境保護局宣布，台灣自行車大廠巨大公司涉及強迫勞動，對巨大機械所製的自行車、自行車零件與配件發布暫扣令。據報導，問題的癥結似在外籍勞工。

巨大是台灣具有良好品牌聲譽的公司，發生在巨大的外籍勞工問題並不是獨立的個案，而是多年來政府不促進企業走向智能製造，而以放寬外勞使用鼓勵台商回台投資的寫照。蔡英文總統時期為了鼓勵台商回台投資，採取放寬外勞使用及融資優惠等手段，製造業雇用的外籍勞工從2016年的37萬人直線增加到2023年的近48萬人，遲滯了台灣企業邁向製造升級之路。

不僅在產業發展看不到政府拿出能讓產業創新、轉型、升級的方案，對外出口方面在政府「去中」政策引領下，台灣「傾美」日趨嚴重，對美出口占台灣出口比重從2017年的12％上升到今年1～9月的29％，卻讓台灣遭受美國高對等關稅，以及逼迫半導體等高科技產業對美投資的霸凌，一手衝擊台灣出口、另手掏空台灣產業，政府政策正促使台灣經濟走向衰敗的險境。

加拿大總理卡尼於10月22日聲稱川普不靠譜，他說：「我們過往基於與美國緊密關係而擁有的許多優勢，如今已成為我們的弱點」。因此，他承諾未來十年將提高對非美市場的出口額1倍。而根據路透的採訪，大陸佛山家具業早期以美國為主要出口市場，現今已減少對美倚賴，面對美國的超高關稅，根本不在意。

面對美國的保護主義與對他國長臂霸凌，世界局勢劇變，政府不能再緊抱著美國以及半導體產業不放，加速市場、產業全面創新轉型才是唯一出路。（作者為前經濟部部長）