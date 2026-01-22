世局動盪「台灣仍屹立不搖」！賴清德曝經濟新局已開：絕不能走回路

即時中心／綜合報導

總統賴清德今（22）日出席天下經濟論壇時致詞時表示，面對世局動盪與外界對台灣安全、經濟疑慮，台灣至今仍「屹立不搖」，更成為民主陣營可信賴、安全的「非紅供應鏈」。他強調，近期與美方談定的關稅15％不疊加，讓台灣跟南韓、日本、歐盟有公平的條件競爭，這是台灣企業最大的機會。「台灣的經濟新局已經打開，大家不要遲疑、也不要裹足不前、更不能走回路，要有信心團結向前，一定可以迎接更好的未來。」

總統賴清德今日上午出席「2026CWEF天下經濟論壇」，他在致詞時表示，世界局勢的確動盪，會讓人心慌慌、臉茫茫看不清楚方向；《經濟學人》用封面、特稿，甚至也有《CNN》知名記者札卡利亞（FareedZakaria）的GPS專題報導，宣稱台灣是全球最危險的國家；甚至在國內也有人公開主張，「票投民進黨，青年就會上戰場」、「賴清德當選外資就會大舉撤離，台灣經濟就會崩潰」。

「但站在今天，我們知道這些事情都沒有發生」，賴清德指出，俄烏戰爭、以哈戰爭接續發生，但台灣仍屹立不搖，台海仍然持續維持相當程度的穩定，外資更大舉投入台灣。他強調，真相是在武漢肺炎疫情後，再加上地緣衝突持續不斷，全球產業鏈由長鏈變短鏈，民主陣營正在尋找一條「非紅供應鏈」，台灣正是民主陣營所尋求的可信賴、安全的非紅供應鏈決定。

話鋒一轉，賴清德提到美國總統川普在去（2025）年4月2日祭出對等關稅，由於台灣在前（2024）年對美貿易順差高達739億美元，所以一開始美國給予台灣對等關稅一開始是32％。很多人擔心台灣是以經貿導向的國家，面對如此高的關稅恐難走出困局；然而現在可以看到，台灣不僅走出困局，而且爭取到更好的機會。

面對對等關稅，賴清德透露，政府皆全程掌握，「從川普競選到當選時，每次談到關稅都非常注意」。他也提到，除他本人外，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰府院同心，而國安會、行政院跨部會，一有需要就即時開會、即時解決問題；另外，政府也全盤規劃，不僅考量台灣的優劣點，也考量美國的觀點，還包括台灣及周邊國家的競爭關係，「最後方向確定，就全力投入」。

賴清德指出，行政院副院長鄭麗君所率領的談判團隊非常辛苦，對等關稅從最高的32％，到20％暫行關稅，現在降到15％且不疊加，跟日本、南韓等主要競爭國家站在同一個起跑點。他也提到，台積電董事長魏哲家前往美國白宮宣布對美再投資1000億美元後，有回到總統府一起召開記者會向國人說明。當時魏哲家在記者會上講了一句話，「台積電不怕競爭，只要公平。」其實在場的大家都知道，台灣企業不僅台積電不怕競爭，每一家企業都不怕競爭，只要公平就好，「而台灣跟韓國、日本、歐盟有公平的條件，就是台灣企業最大的機會。」

「去年一整年雖籠罩在不確定的環境當中，但台灣人民各大小企業都交出一張亮眼的成績單。」賴清德認為，因此去年對台灣來講，雖然是個不確定的一年，但何嘗不是台灣經濟崛起的一年？經濟成長率高達7.37％，是15年來最好；就業狀況失業率約3％左右，是25年來最好；同時股市收在2萬9千多點，但今天是1月22號，才剛開始沒多久，台股不僅突破3萬點，也已逼近3萬2千點。主計總處也預估今年經濟成長率會達到4.14％，「換句話說，不僅僅去年我們交出一張不錯的成績單，今年國際社會也看好台灣。」

賴清德提到，他相信每個人都有一個生活經驗，雖然沒有看到百花盛開，但只要聞得到風中傳來隱隱的香味，就已經知道春天已經來了。台灣的經濟新局已經打開，大家不要遲疑、也不要裹足不前、更不能走回路，應該要有信心，也一定要有信心，團結向前，一定可以迎接更好的未來。

對於未來產業的規劃，賴清德提出「天時、地利、人和」三個層面。首先就「天時」而言，未來是全面智慧化的時代，為了迎接智慧化時代的到來，也確保台灣在下個時代競爭優勢，行政院已推出AI新十大建設，預計投入1.5兆元，創造15兆元的產值。到2040年之前，培養出50萬個AI應用人才。

同時政府也要做四大基礎建設，包括人才培育、國家級算力中心、國家資料中心；同時政府一定會持續開發電力，雖說目前電力供應是穩定，但預計未來還要再投入，特別是綠電。

另外，政府也會著重量子運算、矽光子以及機器人三項關鍵技術，以達到三個具體的應用目標：打造創新創業的生態鏈，希望能創造兆元產值的軟體平台產值；幫助中小企業升級轉型，協助中小企業導入人工智慧；同時希望未來的台灣是一個智慧生活圈，食衣住行、娛樂、醫療、國防等，都有人工智慧應用，讓台灣生活更便利，行政更具效力，也讓整個國家更有競爭力。

在「地利」方面，賴清德指出，很多人把中國當作威脅，「他的確對台灣是一個威脅，這毋庸置疑，中國文攻武嚇不斷、對台統戰滲透到各個層面」；但「國無外患，國恆亡」，要把中國的威脅當作是台灣砥礪更安全、更進步、更繁榮的力量。他要再一次跟各位強調，政府捍衛國家主權的決心不會改變、世世代代維護民主自由生活方式的堅持不會改變、維持兩岸和平發展的努力不會改變，在對等尊嚴之下，維持跟中國的對話交流，促進和平共融的承諾也不會改變。

但是要落實這些主張的前提，賴清德認為，這必須要有堅強的國防，經濟發展才有辦法得到保障。「就像是一個人的健康是非常重要的，沒有健康，你再大的財富也沒有用；你沒有國家安全，你經濟再繁榮，也是為人作嫁而已，所以國防是非常重要的。」除年度國防預算，政府也提出了國防特別預算，8年為期共1兆2,500億台幣，不僅打造台灣之盾，還要建立智慧化的攻防體系，更重要的是要推動國防工業。

賴清德直言，國防工業現在是全世界的顯學，所以為了國家安全，在不對稱的戰力之下，一定要大力扶持國防工業。「台灣絕對有這個條件」，全世界有能力打造自主國防工業沒有超過10個國家，台灣是被點名的其中一個，絕對不能夠妄自菲薄。所以希望在面對中國的威脅，不僅僅要強調國家安全，也要順勢發展國防工業，帶動台灣經濟升級轉型進一步的發展。「在我的心目中，這筆國防特別預算的功能不單是國防，有相當大的一部分是在經濟與產業發展。」





總統賴清德強調，為了國家安全，在不對稱的戰力之下，一定要大力扶持國防工業，「台灣絕對有這個條件」。（圖／取自Flickr；作者總統府）





「人和」部分，賴清德表示，台灣因為中國的阻撓，在國際上處處被打壓，要參加多邊區域經濟尤其困難。過去花了非常多力量加入了WTO，但WTO在多邊的功能上，沒有達到原先預期目標，甚至美國還揚言要退出。台灣要加入CPTPP，也不斷受中國阻撓，即使台灣是個成熟經濟體、是民主自由法治國家，重視智慧財產權，可以為區域經濟帶來貢獻，但很可惜沒有辦法參加。「不過從前總統蔡英文開始到今天，不斷強化雙邊關係。」

過去台灣需要世界，很多中小微型企業到世界爭取訂單，打下經濟奇蹟，成為科技發展的基礎；現在台灣仍然需要世界，但是另外一個角度看，是世界也需要現在的台灣。所以跟美國簽訂21世紀貿易倡議第一階段，後續會持續洽談。也跟美國簽訂了經濟繁榮夥伴對話（EPPD），再不久雙方就要進行進一步的深化經貿合作。

另外，台灣也跟英國簽訂了促進台英貿易夥伴協定，以及投資、數位貿易、綠能等子協議；去年底跟日本簽訂了數位貿易協議，過去幾年也分別跟台灣重點投資的東南亞國家，重簽雙邊投資保障協定等等。賴清德強調，政府會持續強化跟國際主要的貿易夥伴的關係，讓台灣不僅可以站得穩、也可以走得遠，讓台灣企業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界。

「我希望太陽不管從什麼時候升起，在什麼地方升起，都可以照得到台灣企業」，賴清德認為，台灣已經走到世界，走上世界舞台，也已經走進舞台中心，台灣有能力，不僅可以讓國家更好，也有能力推動世界進一步繁榮發展。「我們對自己的國家有信心，國際社會是肯定台灣的，大家團結合作，共同的目標就是讓未來的台灣能夠比現在更好，給年輕一代一個更好的國家。」

