世展會為屏縣弱勢兒少補充高鈣羊奶 每年平均長高逾3公分
〔記者羅欣貞／屏東報導〕為改善偏鄉學童因家庭營養知識不足導致身高與BMI偏低情況，位屏東縣的台灣世界展望會禮納里中心，5年前開始與羊乳業者合作推動「營得自好」營養補充方案，每天為約12名部落孩童提供高鈣羊乳，實施以來，孩子們的成長變化明顯，平均每年長高超過3公分。
「營得自好」營養補充方案是由展望會與嘉沛鮮羊乳合作推動「營得自好」營養補充方案，除了小朋友長高了，BMI達標的比例也逐年提升。然而，展望會社工在定期訪視中也發現，羊奶雖能補足孩子的每日鈣質，但若家庭對營養概念不足，孩子仍可能營養不均衡，因此也於禮納里部落舉辦營養教育活動，邀請專業營養師親自示範如何善用部落常見食材，製作簡單又均衡的營養餐盒。
「國小孩子每天的蛋白質攝取量，是一個大人的掌心量！」營養師以簡單好記的方式，協助家長掌握孩子日常所需的營養。「哇，這個便當好漂亮，而且蔬菜好多！不敢相信是我自己做的！」媛媛媽媽帶著驚喜的笑容說。她坦言過去從未深入了解營養的分類與目的，現在才發現，均衡飲食在孩子成長階段是多麼關鍵。
主責營養方案的社工潘雅雯表示，看到孩子和主要照顧者在活動後都獲得成長，真的很值得。5年來雖然從數據中看見孩子身高與BMI明顯進步，但團隊仍希望提升服務品質，因此特別邀請營養師協助家長建立正確觀念，讓家庭照護更完整，也讓孩子有更好的發展。
禮納里中心督導謝梅英表示，社工在長期陪伴孩子與家庭的過程中，總是想盡辦法讓服務能更精準、更貼近需求，因而積極連結各種資源，希望陪伴偏鄉孩子的成長之路更踏實、更多元。也盼社會大眾一同支持第一線的社工服務及營養補充方案。
