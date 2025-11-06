世展會與商業周刊攜手 企業×NGO ESG永續論壇
台灣世界展望會攜手《商業周刊》於4日下午在台南長榮酒店舉辦「企業× NGO ESG論壇——從公益到共益」活動，聚焦企業如何將永續治理（ESG）與公益實踐相結合，推動社會正向影響力。活動邀請政府代表、產業領袖與永續顧問齊聚一堂，深入探討如何讓 ESG 從理念倡議走入國家發展與企業營運核心。展望會期盼透過跨界對話與實踐分享，攜手在地企業共創永續價值鏈，開啟公私協力的新篇章。
臺南市政府經濟發展局蕭富仁副局長在致詞時表示，臺南市政府持續以永續城市為願景，積極推動產業升級與社會責任實踐，感謝台灣世界展望會長期關懷弱勢家庭與兒少，也期待企業能以「做生意也能做好事」的思維，共同打造更具包容力的城市發展。
論壇主題內容多元，從國際趨勢、企業實務到公益共創等面向深入探討，帶領與會者全面掌握 ESG 的核心價值與實踐方向。在【KEYNOTE】講座環節中，《商業周刊》ESG 總編輯管發媛以「國際政經新局下的 ESG 轉型壓力」為題，剖析全球永續發展趨勢對企業競爭力的影響；資誠永續發展服務公司董事長李宜樺以「ESG 進化論——從永續韌性到影響力共創」為題，分享企業如何透過策略行動落實永續治理；而台灣世界展望會會長李紹齡則以「從捐助到共創：與企業攜手打造有感的社會影響力」為題，說明NGO如何與企業夥伴攜手推動具體的社會改變與公益創新。
此次論壇活動特別邀請五位重量級講者——台灣世界展望會、資誠永續發展服務公司、聯華電子科技文教基金會、南寶樹脂化學工業股份有限公司與中華海洋生技股份有限公司——以「從願景到落實：企業面對永續挑戰的實務解方」為題，邀請企業代表分享不同產業如何將 ESG 目標融入營運核心，並透過跨界合作放大永續影響力，實現公益與商業並進的共好願景。
台灣世界展望會長期深耕國內社區，透過兒童資助、教育扶助、災害應變與社區發展等多項計畫，陪伴弱勢家庭翻轉困境。展望會並積極協助企業導入有影響力的公益行動，從單次捐贈走向長期共創，讓善的循環擴大為永續的力量。
台灣世界展望會會長李紹齡於論壇中表示：「永續是一條需要彼此攜手走的路。展望會相信，每一個企業的行動，都能為孩子的未來帶來改變。期待更多企業夥伴與我們一起，以愛為名、以行動為證，讓永續成為台灣最美的共識與力量。」此次論壇凝聚政府、企業與 NGO 三方的觀點，展現台灣在 ESG 永續發展上的多元實踐與協作精神。透過跨界共創，從公益到共益，為南台灣的永續藍圖注入源源不絕的行動能量。
撰文、攝影／台灣世界展望會
