世展會與商業周刊攜手 企業×NGO ESG永續論壇

台灣世界展望會與商業周刊舉辦ESG論壇，邀集南區不同的企業針對企業永續策略方向進行討論。左起為商業周刊ESG總編管婺媛、聯華電子科技文教基金會專案經理何蕙萍、台灣世界展望會會長李紹齡、臺南市政府經濟發展局蕭富仁副局長、資誠永續發展服務公司董事長李宜樺、中華海洋生技 社會服務志業群總經理陳樹人、南寶樹脂化學工廠股份有限公司永續發展室洪楓雯。

台灣世界展望會攜手《商業周刊》於4日下午在台南長榮酒店舉辦「企業× NGO ESG論壇——從公益到共益」活動，聚焦企業如何將永續治理（ESG）與公益實踐相結合，推動社會正向影響力。活動邀請政府代表、產業領袖與永續顧問齊聚一堂，深入探討如何讓 ESG 從理念倡議走入國家發展與企業營運核心。展望會期盼透過跨界對話與實踐分享，攜手在地企業共創永續價值鏈，開啟公私協力的新篇章。

臺南市政府經濟發展局蕭富仁副局長在致詞時表示，臺南市政府持續以永續城市為願景，積極推動產業升級與社會責任實踐，感謝台灣世界展望會長期關懷弱勢家庭與兒少，也期待企業能以「做生意也能做好事」的思維，共同打造更具包容力的城市發展。

論壇主題內容多元，從國際趨勢、企業實務到公益共創等面向深入探討，帶領與會者全面掌握 ESG 的核心價值與實踐方向。在【KEYNOTE】講座環節中，《商業周刊》ESG 總編輯管發媛以「國際政經新局下的 ESG 轉型壓力」為題，剖析全球永續發展趨勢對企業競爭力的影響；資誠永續發展服務公司董事長李宜樺以「ESG 進化論——從永續韌性到影響力共創」為題，分享企業如何透過策略行動落實永續治理；而台灣世界展望會會長李紹齡則以「從捐助到共創：與企業攜手打造有感的社會影響力」為題，說明NGO如何與企業夥伴攜手推動具體的社會改變與公益創新。

台灣世界展望會會長李紹齡期待透過跨界共創，從公益到共益，為南台灣的永續藍圖注入源源不絕的行動能量。

此次論壇活動特別邀請五位重量級講者——台灣世界展望會、資誠永續發展服務公司、聯華電子科技文教基金會、南寶樹脂化學工業股份有限公司與中華海洋生技股份有限公司——以「從願景到落實：企業面對永續挑戰的實務解方」為題，邀請企業代表分享不同產業如何將 ESG 目標融入營運核心，並透過跨界合作放大永續影響力，實現公益與商業並進的共好願景。

台灣世界展望會長期深耕國內社區，透過兒童資助、教育扶助、災害應變與社區發展等多項計畫，陪伴弱勢家庭翻轉困境。展望會並積極協助企業導入有影響力的公益行動，從單次捐贈走向長期共創，讓善的循環擴大為永續的力量。

台灣世界展望會會長李紹齡於論壇中表示：「永續是一條需要彼此攜手走的路。展望會相信，每一個企業的行動，都能為孩子的未來帶來改變。期待更多企業夥伴與我們一起，以愛為名、以行動為證，讓永續成為台灣最美的共識與力量。」此次論壇凝聚政府、企業與 NGO 三方的觀點，展現台灣在 ESG 永續發展上的多元實踐與協作精神。透過跨界共創，從公益到共益，為南台灣的永續藍圖注入源源不絕的行動能量。

臺南市政府經濟發展局蕭富仁副局長代表出席台灣世界展望會與商周共同辦理的ESG論壇活動。

撰文、攝影／台灣世界展望會