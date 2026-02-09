世展會「籃海計畫」寒假熱血開打 中南部弱勢青少年場上較勁

▲參與籃海計畫展望盃比賽的孩子，在場上展現練習成果。（圖／台灣世界展望會提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】台灣世界展望會推動各地青少年運動生命教育的「籃海計畫」，今（9）日於台中靜宜大學舉辦季中錦標賽，集結來自中、南部共8支球隊、約146名青少年球員，展開為期兩天的交流競賽。孩子們在球場上揮灑汗水、切磋球技，並在一次次攻防中學習團隊合作與自我突破，展現青少年在成長中的韌性與潛能。

▲企業到場為所支持的球隊孩子們應援打氣。（圖／台灣世界展望會提供）

賽事開場由台灣世界展望會中濱中心服務兒少組成的 Unmatched Crew 舞團熱力演出，為活動揭開精彩序幕，現場洋溢活潑氣氛。本次賽事亦邀請長期支持球隊的企業夥伴，以及提供活動獎品、餐食等資源支持的愛心企業與民間團體到場，為孩子們應援打氣。除競技交流外，展望會亦安排 Mentor 講座，邀請台元女子籃球隊球員劉希曄分享自身成長與運動歷程，鼓勵小球員們在面對比賽與人生挑戰時，學習堅持、調整並勇於再出發。

▲台灣世界展望會舉辦「籃海計畫中區季中錦標賽」，集結來自中、南部共8支球隊、約146名青少年球員，齊聚台中，在球場上切磋球技。（圖／台灣世界展望會提供）

台灣世界展望會副會長蕭文榮特地在首場賽事開球，致詞勉勵球員，他表示，在台灣偏鄉與弱勢社區，仍有不少孩子因家庭資源有限，在成長與學習過程中較少被看見。然而，透過穩定的運動訓練與長期陪伴，孩子得以在安全、正向的環境中，逐步建立自信與成就感。自2022年台灣世界展望會啟動「籃海計畫」以來，今年邁入第五個年頭，已累計陪伴超過880位青少年，服務規模亦從最初的3支球隊，穩健擴展至全台16支隊伍。透過長期且系統性的運動陪伴，球場不僅成為孩子磨練技術的場域，更是學習紀律、挫折容忍力、團隊合作與建立自信的重要起點，為青少年在成長關鍵期奠定面對未來的穩定基礎。

來自「南投霧社鷹隊」的球員小皓（化名）分享，以前自己在球場上很容易生氣，遇到失誤只低頭悶著，甚至對隊友不耐煩。後來教練常提醒他先把情緒放好再上場，小皓慢慢學會冷靜，更懂得在場上顧及合作隊友。「現在比較能控制情緒，也願意為自己的選擇負責，」小皓說，現在打球不只是想贏，也想成為一個讓大家放心的隊友。

「台南玉井南方獵鷹隊」的小昱（化名）分享，家裡一直很辛苦，媽媽不只要照顧家人，還得償還爸爸留下的債務，他不想再增加媽媽的擔心，總是習慣把話放在心裡，但還是渴望被看見。曾有一場比賽等不到上場機會，雖然心裡有些難受，仍告訴自己再試一次，隔天小昱把握機會全力投入，獲得教練與隊友大力肯定，讓他很開心：「因為有人相信我，我也開始相信自己。」

籃海計畫得以穩定推動並持續深化影響，來自許多愛心夥伴的長期支持與應援。本次賽事及計畫推動期間，獲得研華文教基金會、感恩聖仁基金會、Onelab 瑞嘉軟體、公勝保險經紀人股份有限公司、財團法人顯恩慈善基金會、瓦城泰統慈善基金會、成真社會企業有限公司（成真咖啡）、趨勢科技股份有限公司、新北市南山高級中學、CoCo 都可、建準電機工業股份有限公司、三合豐針織有限公司、合曼實業有限公司、多喝水 STAY COOL、花蓮美侖大飯店，以及祥合運動器材工業股份有限公司、凱昕工程行、新竹市光明福德宮協進會、源富生技股份有限公司、潮港城餐飲集團、得意中華食品有限公司、財團法人運動保健協會、睿奇整合運動有限公司等企業與民間團體共同響應，攜手為弱勢青少年打造安全、正向的運動與學習環境。

新的一年，台灣世界展望會邀請各界成為孩子的神隊友，一同幫助更多熱愛運動卻缺乏資源的孩子逐夢實踐，並藉由運動養成更好的品格，發展多元能力，翻轉生命！捐款專線：04-23751262 分機504