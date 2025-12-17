世巡空檔回台！TWICE子瑜內湖上工一整天 媽媽全程緊盯「神祕行程」引熱議

子瑜正在隨TWICE世界巡演到各地開唱，行程滿檔。翻攝IG@ thinkaboutzu

TWICE台灣成員子瑜（周子瑜）低調返台！正隨團忙著全新世巡「THIS IS FOR」的她，日前被直擊結束香港場巡演後，低調回台上工，12月10日與媽媽黃燕玲一同現身台北市內湖攝影棚，一路從早上9點多忙到晚間7點多才收工！

根據《周刊王CTWANT》報導，子瑜12月10日現身內湖攝影棚上工，即便是低調訪台，身邊仍有多名保鑣與工作人員全程戒備，媽媽黃燕玲也隨侍在側，行程十分保密。一行人從早上9點多上工後，直到晚間7點47分才踏出攝影棚，收工後子瑜則隨著媽媽搭車返回下榻住處休息。

子瑜這次的工作行程保密到家，有粉絲曾在網路爆料，猜測子瑜此行有可能為了與「台北101點燈活動」有關的事務返台，但未經證實，也讓外界好奇子瑜這次返台的祕密通告為何。

TWICE子瑜（左五）上個月帶著成員們來到高雄開唱。翻攝X@JYPETWICE

子瑜近來隨團開唱，世界跑透透，不過出道10年才來台開唱的TWICE，也非常重視子瑜的主場台灣，除了11月在高雄世運主唱館連唱2場，吸引11萬人次朝聖；明年3月則敲定首次唱進台北大巨蛋，並一連開了3天場次，3月20日、21日、22日都將開唱，也成為在第一組在大巨蛋唱3場的韓國女團，再度寫下新紀錄。

TWICE在台北101點燈。Live Nation Taiwan提供



