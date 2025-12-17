世德工業高層地震！公司宣布總經理副總同時去職

世德工業股份有限公司於2025年12月17日宣布高層人事異動，總經理職務由原任者Schermbach, Martin Alexander調整為陳光裕，後者同時擔任董事長。這一變動是因為董事會的決議，顯示出公司對於管理層的重新配置。

世德工業股份有限公司於2025年12月17日宣布高層人事異動。 （圖／世德工業）

此外，世德副總經理的職務也進行了調整，新任副總經理為曾韋鈞，負責製造處，這一變動同樣於同日生效。此系列人事變動顯示出世德公司在面對市場挑戰時，對於管理層的重組與策略調整。

世德公司發言人陳怡樺表示，這些調整旨在提升公司營運效率，並加強管理層的協作，以應對未來的市場需求與挑戰。

