世新偕人力銀行打造影音策展 強化學生專業宣傳力

（中央社記者許秩維台北12日電）世新大學與104人力銀行合作，啟動「跨校特色系所開箱影音產學合作計畫」，將打造影音策展模式，幫助學生結合專業知識與大數據，製作兼具專業性與社會溝通力的宣傳影像。

世新大學今天發布新聞稿指出，此計畫由世新大學廣電系助理教授梁德輝主持，他具有豐富跨文化經驗與影像創作專業，過去曾以短片「第一志願」獲得國際影展多項大獎，其電影企劃「雙棲動物」也入選金馬創投會議。

世新大學校長陳清河表示，此次雙方合作，展現學校在實務教學與社會需求連結上的高度靈活性，期待透過影像與數據結合，為教育與產業搭建更緊密橋梁。

梁德輝提到，世新大學學生具備優秀創作潛質與軟實力，這次計畫將幫助學生學習結合專業知識與大數據，製作兼具專業性與社會溝通力的影像內容，進而拓展視野並強化實務能力。

世新大學廣電系碩士班學生藍偉豪、王宥渝、王凱宣等人，將作為計畫第1階段「種子成員」。

藍偉豪分享，這是一次難得的學習機會，能讓他從過往專注於劇情短片製作的經驗中，進一步嘗試以宣傳與策展為導向的影像創作，挑戰自我並獲得全新技能。

世新大學校方表示，透過與104人力銀行的合作，將影像創作與產業大數據緊密結合，希望開創教育與產業攜手創新的新典範；此計畫不僅為學生提供實務經驗與影像策展能力的培養，更展現影像作為連結教育、產業與社會的重要工具。（編輯：陳仁華）1150112