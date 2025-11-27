世新大學企管系「創世企」畢業展 提案富含創新、責任與想像力

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

世新大學企業管理學系第18屆畢業成果展「創世企」今（27）日開幕，兩天展期表現學生融合創新與實務的專業實力。展覽主題結合中古時期的精神意象與賽博朋克的未來視覺風格，並融入ESG核心價值，透過9組學生團隊的創業企劃，呈現對創新、責任與想像力的全新詮釋。世新大學校長陳清河、管理學院院長江岷欽、企業管理學系主任姚成彥及企管系教授群出席開幕式並致詞，勉勵學生以專業與熱忱迎接即將到來的職場挑戰。顧德控股集團總裁顧奎民亦受邀參與，並分享自身職場經驗與人生智慧。

世新大學企業管理學系第18屆畢業成果展「創世企」展出中。（圖／世新大學提供）

顧奎民回憶自己41年前從世新大學畢業的經歷，並對學弟學妹們的努力表示肯定。他指出，學生時期是人生中最單純的階段，但畢業後將面臨更多競爭與挑戰。他勉勵學生選擇熱愛的工作，並以熱忱投入職場，強調在職場中尋找貴人及持續學習的重要性。他以自身從媒體行業轉向金融業的經歷為例，說明如何憑藉努力與專業在職場中取得成功。他認為，金融業具備無限的發展可能，是值得年輕人深入探索的領域，並鼓勵有志於進入金融業的學弟學妹參與12月3日舉辦的「世新火相傳」學習計畫實習培育說明會。

顧德控股集團總裁顧奎民鼓勵有志於進入金融業的學弟學妹參與「世新火相傳」學習計畫。（圖／世新大學提供）

展覽中，專題組別「不用到客庄也能體驗客家文化」以推廣客家文化為主軸，透過與酒吧合作推出特色調酒，成功結合傳統文化與現代潮流，吸引了年輕族群的目光。代表鄭羽珊指出，團隊選用了洛神花與桂花作為調酒主要元素，並設計兌換券讓參觀者可至合作酒吧品嚐。此外，現場也提供無酒精版，讓參觀者即時體驗這款創新產品的風味。

世新企管系專題「MeiBox 美の盒子」，提出以個性化訂閱服務整合美妝品牌的創新模式。（圖／世新大學提供）

另一組專題「MeiBox 美の盒子」由曾㛄絜與來自法國的若艾亭代表分享，提出以個性化訂閱服務整合美妝品牌的創新模式。團隊透過問卷了解顧客膚質需求及品牌偏好，打造專屬產品組合，並搭配推薦新品，滿足顧客探索新產品的需求。曾㛄絜表示，這種服務核心在於個性化與探索性，讓消費者既能滿足實際需求，也能接觸到更多潛力品牌。

世新企管系專題「MeiBox 美の盒子」，提出以個性化訂閱服務整合美妝品牌的創新模式。（圖／世新大學提供）

世新大學企業管理學系以培養學生專業能力與實戰經驗為核心，透過畢業成果展，讓學生累積策展與創新提案的實戰能力，並深化企業界對系所的認識與肯定。展覽充分展現學生的創新思維與專業實力，為世新大學在學術與業界的地位增添更多光彩。

世新大學校長陳清河與企管系畢展學生、貴賓、師長慶祝畢展開幕。（圖／世新大學提供）

