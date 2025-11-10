世新大學企管系20年積累產學實力 校友回娘家培育新世代

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

世新大學企業管理學系週末（11/8）舉辦世新企管20週年系友回娘家晚宴，邀請歷屆系友、師長、教育及產業界貴賓齊聚一堂，共同慶祝企管系邁入二十週年重要里程碑。活動以「領導未來，從世新企管起航」為主題，象徵企管人以創新思維與實務專業，持續在各產業領域中展現影響力。

世新大學校長陳清河、管理學院院長江岷欽、企管系主任姚成彥攜手校友們慶祝世新企管20週年。（圖／世新大學提供）

活動由企管系系友一之軒管理部經理謝瓊瓊與承毅興企業總經理蔡可賓共同主持，兩人以專業生動的主持風格帶動全場氣氛，串聯回憶與祝福，為晚宴揭開熱烈而溫馨的序幕。活動貴賓雲集，南山高中校長蔡銘城、錦和高中校長張純寧於致詞中皆提到，每年有許多同學進入世新就讀，展現世新與南山及錦和的深切情誼。立法委員張智倫與新北市議員邱烽堯亦親臨現場，致詞祝賀並代表致贈禮品，表達對世新企管長期培育管理人才的高度肯定。

廣告 廣告

世新大學校長陳清河肯定企管系師生致力於結合理論與實務、培育具備AI賦能與永續思維的現代管理人才。世新企管不僅是學術培育的重要基地，更是推動產業創新的關鍵力量。管理學院院長江岷欽特別指出，世新企管系歷屆系友遍佈各行各業，期勉大家攜手建成一張互助共榮的企管網。

新北市立委張智倫現身支持世新企管20週年系友回娘家晚宴。（圖／世新大學提供）

多位系友也於現場分享經驗，包含產學顧問林孟麗、財團法人錦和高中文教基金會董事長楊玉良、錦和高中家長會榮譽會長洪獻祥、敏揚企業董事長游東穎、台灣奇華餅家副總經理管健元等，分別從不同產業角度見證企管教育的價值與影響。碩專班新生代表殷小婕分享就讀體驗，象徵企管精神的薪火相傳。

在大合照、切蛋糕與歡唱生日快樂歌的熱烈氣氛中，現場洋溢著深厚情誼與對未來的期待。眾多系友表示，回娘家活動不僅讓大家重溫學習歲月，更見證企管系蓬勃的發展與世新人持續前行的力量。

企管系主任姚成彥提到系所全面改造課程，聚焦於AI賦能商業創新、數位轉型、ESG永續經營與接班傳承，以及財務管理的專業深化等前瞻議題，歡迎各位系友持續學習、讓工作加值，培養具國際視野與創新行動力的企業領導人才，讓企管精神永續傳承。

廣告 廣告

世新大學企業管理學系凝聚校友力量，以創新實戰力領航未來。（圖／世新大學提供）

更多FTNN新聞網報導

世新大學資傳系AI專班啟動 瞄準國家重點產業人才培育

大專模擬交易競賽世新稱霸 財金系3隊學生大放異彩

世新大學福建校友會成立 廈門見證跨越時代情誼

