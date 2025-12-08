世新大學傑出校友集結 跨世代凝聚力迎接70週年

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

世新大學以跨世代的校友凝聚力迎接70週年校慶，於12月6日舉辦首次傑出校友聯誼餐敘，集結第一屆至第六屆傑出校友，共同見證母校傳承與成長的重要時刻。活動中正式宣布十年一次的「世新卓越校友」選拔計畫啟動，表彰在產業、專業領域與社會影響力方面展現卓越成就的傑出校友，並預告將於2026年校慶期間頒布殊榮。

世新大學首次傑出校友聯誼餐敘，跨世代校友、師長同心共襄盛舉。（圖／世新大學提供）

董事長周成虎在致詞中感謝歷屆傑出校友對各行各業的貢獻，並期望校友持續展現影響力，成為世新大學的堅實後盾。校長陳清河則以簡報分享世新大學的最新發展，包括教學升級、產學合作成果及國際連結計畫，並強調「世新卓越校友」選拔的意義，期待透過此計畫展現世新人的多元成就與深遠影響。

世新大學董事長周成虎向歷屆傑出校友致意。（圖／世新大學提供）

活動中，知名校友阮慕驊以財經趨勢分析分享全球經濟脈動，李奇嶽則以旅遊產業的國際視野講述全球移動的最新趨勢。兩場演講內容豐富且具啟發性，激盪出跨領域的深度交流，也讓校友間的情感連結更加緊密。

世新大學傑出校友與榮譽董事長成嘉玲、董事長周成虎、校長陳清河等師長相見歡。（圖／世新大學提供）

世新大學自創校以來便以新聞影視傳播教育為核心，提倡實務導向的教學模式，培育了無數在各領域具有影響力的傑出人才。隨著2026年校慶倒數，校方已啟動「尋找世新人」與「徵求老照片」兩項特別計畫，號召全球逾十萬校友回娘家，並徵集珍貴影像記錄，建立「世新校友牆」數位資料庫，讓世新人共同回顧校史，見證母校的歷史傳承。

世新大學校長陳清河宣布「世新卓越校友」選拔即日起啟動。（圖／世新大學提供）

世新大學期待透過跨世代校友的熱情參與與珍貴回憶分享，讓70週年校慶成為校史上最具意義的一頁。校方表示，校慶期間將舉辦一系列活動，包括運動競賽、學術研討會、小巨蛋主題慶典及翠谷巡禮校園導覽，展現世新人的活力與凝聚力，並邀請海內外校友共同參與，感受世新的成長與蛻變。更多活動請見世新大學70週年校慶網站（https://shu70.shu.edu.tw/）。

世新大學傑出校友聯誼餐敘洋溢溫馨情誼。（圖／世新大學提供）

