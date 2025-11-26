世新大學公廣系打造創意戰鬥營舞台 學子展現廣告教育龍頭實力

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

2025年第20屆台灣廣告節的重點活動「創意戰鬥營」，不僅是廣告界的年度盛事，更因世新大學公共關係暨廣告學系的全程參與籌辦，成為聚焦產學合作的亮點。此次活動以「用你的創意超能力，為台灣廣告做廣告！」為主題，號召全台青年創意人參與競賽，優勝者更將代表台灣出征國際廣告賽事，展現台灣創意實力。

世新公廣系學生團隊第20屆台灣廣告節的重點活動「創意戰鬥營」，邀請米蘭營銷策劃副創意總監孫意盈（左一）指導參賽學生並提供建議。（圖／世新大學提供）

世新大學公廣系學生團隊不僅協助台北市廣告代理商業同業公會（TAAA）籌劃辦理「創意戰鬥營工作坊」與「決賽評審會議」，還協助申請借用校內國際會議廳作為活動場地，展現其深厚的傳播教育實力與產學結合能量。在「創意戰鬥營」的培訓現場，公廣系學生團隊邀請多位業界專家與學者，包括國際廣告協會台北分會（IAA）理事長紀緻謙、米蘭營銷策劃副創意總監孫意盈等專家，針對參賽者的創意企劃書與廣告製作物提供專業指導，讓參賽者在決賽前充分準備。兩場關鍵活動的成功舉辦，不僅體現了世新公廣系的專業策劃能力，也讓學生得以近距離觀摩業界菁英的思考過程，深化實務經驗。

第20屆台灣廣告節籌備主任委員紀緻謙鼓勵參賽學生展現廣告創意力量。（圖／世新大學提供）

世新大學研發長暨新聞傳播學院院長賴建都表示，AI時代的來臨讓廣告產業面臨前所未有的挑戰，但真正觸動人心的創意仍然是人類智慧的結晶。他強調，廣告節不僅是廣告人的年度盛會，更是全產業共同慶祝與反思核心價值的時刻。世新大學公共關係暨廣告學系主任張艾喆則指出，此次活動是廣告教育與業界合作的成功範例，學生透過實際參與籌辦，展現了「學用合一」的教育理念，也讓廣告的溫度與尊嚴透過活動被重新定義。

世新大學公廣系主任張艾喆強調主辦國際賽事初選的重要意義。（圖／世新大學提供）

世新公廣系長年致力於培育行銷傳播人才，透過產學合作與跨領域實作，打造橫跨廣告、公關與數位內容的專業訓練體系。此次活動中，學生團隊展現了卓越的專業能力與執行力，為台灣廣告教育的領先地位再添亮眼成果。

世新大學研發長暨新聞傳播學院院長賴建都分享「台灣廣告節」的歷史與核心價值。（圖／世新大學提供）

