世新大學公關營結合RPG遊戲 高中生挑戰品牌危機實作

把品牌危機搬進營隊劇情裡，三天兩夜就得交出解方。世新大學公共關係暨廣告學系於寒假期間舉辦全台唯一的「公關營」，今年邁入第十一屆，以《代號：伊甸 Code Eden》為主題，吸引來自全台各地的高中生參與。營隊將沉浸式體驗結合RPG遊戲、實作課程與專業師資，讓學員化身「伊甸行動者」，在模擬情境裡看見公關的真實工作樣貌，在壓力下判讀輿情、在限制中做出選擇，進一步領略公關產業在混沌之中重塑秩序的力量。

世新大學公關營邁入第十一屆，帶領學員感受公關產業的多元魅力。（圖／世新大學提供）

本屆營隊以「重啟世界」為主軸，從開幕式播放的前導影片開始，便展現濃厚的末日氛圍。學員需在營期內集齊「六大信物」，才能喚醒象徵希望的「生命之石」，重啟失序的文明。擔任總召的世新公廣系學生黃譯葶表示，這次的設計靈感來自電影《決戰末世代》，希望學員能將課程所學融入闖關過程，並透過與NPC互動蒐集線索，完成一場寓教於樂的學習之旅。營隊課程涵蓋公關策略、危機處理、社群短影音實作及媒體企劃等多元主題，並邀請系上教授與業界菁英親自授課，結合案例研討與實作，加上綠幕棚、燈光設備解說，帶領學員深入了解公關產業的實務操作。

世新大學公關營帶領學員創作短影音。（圖／世新大學提供）

在「公關概論與策略」課程中，世新公廣系教師吳耀仁以「注意力經濟」為例，剖析現代公關行業如何在資訊爆炸的時代，運用創新策略吸引大眾目光。他指出，注意力已成為新時代最稀缺的資源，公關人需要學會如何在演算法主導的環境中，有效爭取並運用受眾的注意力。世新公廣系教師吳仁傑則在「社群短影音實作」課程中，帶領學員創作短影音，強調短影音的節奏與創意對於品牌推廣的重要性，並實地進行剪輯練習，讓學員掌握用影像說故事的技巧。「公關危機案例研討」課程，邀請世新公廣系校友、頤德國際副理倪瑞陽帶領學員深入剖析近年來的公關危機案例，並結合MarTech科技工具，指導學員如何在面對品牌危機時，迅速判斷輿情走向、分析核心問題，並提出創意解方。

世新公廣系教師吳耀仁剖析公關如何運用創新策略吸引大眾目光。（圖／世新大學提供）

六個小隊各自鎖定近年引發社群與媒體高度關注的品牌危機，作為實戰議題，包括媽媽餵因宣傳影片以奶粉含糖比喻引發炎上、八方雲集北投門市疑似食安事件遭稽查揭露環境缺失、十盛乳源標示與宣傳落差引爆輿論、日本小林製藥紅麴保健食品被揭露含未預期有害成分造成重大傷害與信任危機、JINS街訪影片出現歧視言論引發反彈、爭鮮外帶扇貝壽司疑似出現白蟲且補償回應引發質疑。學員們針對各自的品牌危機進行模擬演練，並於成果發表中呈現懶人包短影音、Persona與利害關係人分析，並提出解決方案與改善建議，展現三天學習的豐碩成果。

世新大學公關營學員為品牌危機事件提出解決方案。（圖／世新大學提供）

世新大學校長陳清河特別於閉幕式感謝全體工作團隊與學員的付出，他勉勵學員，公關與廣告人的核心能力在於「雙手」——一隻手是穩定的公關能力，另一隻手是靈活的創意思維，兩者缺一不可。他強調，好的公關人需要具備敏銳的觀察力、良好的溝通技巧，以及面對危機時的應變智慧，並勉勵學員們秉持學習與創意精神，成為能夠影響社會的行動者。公廣系主任李佩霖則回顧三天兩夜的活動，感謝所有工作團隊的辛勤付出，並表示營隊特別設計了多元課程與實作環節，讓學員透過團隊討論與實際操作，建立對公關產業的深刻認知。她也誇讚來自全台各地的高中生，在寒假期間投入學習，展現對公關領域的熱忱與好奇心，並期待日後能在世新校園再次見到大家。

世新大學第十一屆公關營《代號：伊甸》由世新公廣系學生策劃籌辦。（圖／世新大學提供）

