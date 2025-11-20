世新大學口傳系畢展「往復流傳」 展現語言的流動與思想的延續

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

世新大學口語傳播暨社群媒體學系第16屆畢業成果展「往復流傳」於11月19日在管理學院一樓正式開展。今年展覽主題源自系上長期關注的「溝通循環」，以訊息在發送、接收與回應之間的反覆往返為核心概念。總召巫奕憲表示，主題並非字面上的復古，而是象徵語言與意義在互動中不斷延展的流動狀態，希望藉此呈現學生在語言、敘事、影像與社群內容上的多面探索。

世新大學口傳系畢展《往復流傳》開幕大合照，為期三天展出學生創新力作。（圖／世新大學 提供）

巫奕憲分享，籌備過程中最具挑戰之處，是在龐大的畢展團隊裡整合老師與同學的不同想法，必須不斷調整溝通方式，才能確保各組朝共同方向前進。他提到，「口語傳播」的範疇遠比字面更廣，今年14個展間的主題涵蓋跨文化交流、訊息匿名、敘事互動等面向，展現系上將「口語」視為理解世界的重要行動，而非僅止於單一的口語表達。

廣告 廣告

今年另一個亮點，是口傳系論文組與研討會同步登場，讓學生能在更完整的學術與實務舞台展現研究成果，也促進與產業、學界的連結。巫奕憲笑說，策展過程讓他真正體會「面對不同對象，需要不同策略」，並從與廠商合作的實作中累積難得的經驗。

多組專題作品展現出本屆學生對「溝通」的不同詮釋。其中一組以《流》為概念，透過大水缸象徵「人生如河」，瓶中的故事承載著觀眾與創作者的生命片段，象徵交流與回應的循環。觀眾不僅能取出他人故事，也能將自己的經驗投入其中，使展覽成為一個持續流動的共同敘事場域。

《流》以大水缸呈現「人生如河」的意象，讓觀眾透過互動傳遞故事。（圖／世新大學 提供）

另有團隊走入台灣廟會文化，以街訪與田野調查紀錄廟會從業人員的心聲，希望打破社會既有印象，讓觀者理解這項文化背後的歷史、情感與社群關係。

《聲傳千載》透過廟會文化，讓觀眾理解廟會並打破刻板印象。（圖／世新大學 提供）

口傳系副教授方正璽指出，在AI快速崛起的時代，口語傳播的重要性不減反增，因為科技能改變形式，卻無法替代「理解與回應」的核心。他觀察到學生已能挖掘事件背後的深層意義，期待他們未來能在社會各領域中持續發光。

副教授級專業技術人員蔡祐吉認為，口傳系學生天生具備分享與表達的能量，而展覽正是展現跨文化溝通能力的最佳舞台；助理教授劉文英則表示，期盼觀眾能從作品中看見「理解」在溝通中的循環與流動，並在其中找到自己的共鳴。

本次「往復流傳」畢展自11月19日11時展出至11月21日15時，地點為世新大學管理學院一樓。系上誠摯邀請校內外觀眾共襄盛舉，感受口傳系以溝通為核心的創作能量與思想流動。

《異饗天開》提供觀眾試吃跨文化創新食品。（圖／世新大學 提供）

更多FTNN新聞網報導

世新大學資傳系AI專班啟動 瞄準國家重點產業人才培育

世新大學與中華電信攜手舉辦AI研討會 共促產學合作與數位轉型

青年最前線首站在世新大學 林奕華與學生暢談政策願景

