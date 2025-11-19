世新大學啟動「學生Working Holiday計畫」 攜手阿里山英迪格打造跨文化實務新體驗

▲阿里山英迪格酒店正式與世新大學合作培育國際化觀光人才。

【記者 周澄予／台北 報導】世新大學昨（18）日攜手阿里山英迪格酒店（Hotel Indigo Alishan by IHG）簽署產學合作備忘錄，正式啟動「學生Working Holiday計畫」。此計畫結合實務實習、跨文化學習與永續旅遊理念，為學生打造在國際品牌飯店進行多部門輪調與深度文化體驗的機會，展現世新大學在觀光教育上的創新布局與產學合作能量。

世新大學校長陳清河在簽約儀式上強調，此次合作是學校觀光系的重要突破，為學生開創了結合專業實習與文化體驗的嶄新模式。他指出，世新大學始終致力於培養具國際視野與實務能力的優秀人才，而透過與阿里山英迪格酒店的合作，學生將能在國際品牌飯店的專業環境中，深入了解飯店業的運作模式，並以阿里山的自然與文化資源為基礎，提升自身的專業能力與文化理解。

▲世新大學與阿里山英迪格酒店簽署產學合作備忘錄，啟動「世新大學學生Working Holiday計畫」。

霖雲國際開發總經理張哲明表示，阿里山英迪格酒店不僅是阿里山地區首家國際品牌飯店，更是當地首座黃金級綠建築，展現了對永續旅遊的堅持。他認為，此次合作計畫的最大亮點在於學生能透過實務操作與文化活動，了解飯店業的多元面向，並在國際化的環境中發掘自身潛力。他希望世新學生能以此為起點，將阿里山的自然與人文之美傳遞至更廣闊的國際舞台。

阿里山英迪格酒店總經理鄭耀山補充指出，飯店業的競爭力不僅來自硬體設施，更來自於人才的培育。作為洲際酒店集團（IHG）旗下品牌，阿里山英迪格酒店始終致力於提供卓越的服務與專業培訓。他期待透過此次合作，吸引更多熱愛觀光產業的世新學生加入，並在實習中學習跨文化溝通與專業服務技能，為台灣觀光業注入新動能。

▲阿里山英迪格酒店是當地首座黃金級綠建築，今年榮獲米其林飯店推薦與World Luxury Hotel Awards 六大殊榮。

世新觀光系副教授申元洪則指出，阿里山擁有豐富的自然景觀與文化資源，包括全球唯一的高山鐵路與日治時期的歷史建築。他認為，學生應透過實習深入探索阿里山的文化與生態，並以此為基礎，成為推廣台灣觀光的最佳代言人。他強調，此計畫不僅是工作經驗的累積，更是學生認識台灣觀光業核心價值的重要契機。副教授李奇樺則表示，過去已有世新學生在阿里山英迪格酒店實習，並展現出色表現。他認為，此次合作進一步鞏固了雙方的合作基礎，並為學生提供了更全面的專業養成機會。系主任林長郁提到，此次合作計畫將逐步擴展至全校學生，讓更多人能參與其中。他相信，跨領域的專業結合將為阿里山英迪格酒店帶來更多創新與活力，並進一步深化產學合作的價值。

根據合作內容，世新學生將利用寒暑假期間參與實習，並透過部門輪調深入了解飯店業的多元運作模式。同時，阿里山英迪格酒店將安排文化體驗活動，讓學生探索鄒族文化與阿里山的自然生態，並提供完善的住宿、薪資與培訓支持。表現優異的學生還將獲得推薦信，進一步提升其職涯競爭力。（照片：世新大學、阿里山英迪格酒店提供）