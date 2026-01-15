世新大學奪傳播與行銷領域全國第一 企業最愛大學生首選

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

世新大學以實務導向的教育模式，成功在《天下學習Cheers快樂工作人》2026年「企業最愛大學生調查」中，於「傳播與行銷領域」奪得全國第一，成為八大領域中唯一獲得冠軍的私立大學，表現亮眼，超越多所國立大學。該調查由《天下雜誌》調查中心針對2000大企業人資主管進行，透過894份有效問卷，評估各大學在企業心中的人才培育價值，並首次新增「各領域企業最愛大學生」項目排名，凸顯出各校的專業輪廓。

世新大學在2026年企業最愛大學生調查榮獲傳播與行銷領域全國第一。（圖／世新大學 提供）

世新大學校長陳清河表示，此次成績展現了學校在傳播教育領域的深厚實力與產業影響力。世新以「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」為核心理念，結合理論與實務，並持續引進國際級設備與尖端技術，打造全國唯一的虛實整合LVS智能攝製基地、圓桌影音播客直播間、多功能實景棚、專業器材室及全媒體大樓，提供學生實戰經驗，讓他們在學期間便能掌握產業需求。《天下學習Cheers快樂工作人》雜誌也特別指出，近年世新大筆投資攝影棚與電腦設備，高度聚焦於實務教學，培育出的學生普遍具備實作力，令產業相當有感。

調查結果顯示，企業對傳播與行銷領域的畢業生需求，特別重視其實作能力與抗壓性，而世新大學的教育模式正是以實務為導向，透過多元教學模式，讓學生在創作與技術中找到平衡。近年來，世新更積極拓展國際合作，與世界知名學府如瑞士SEG教育集團、英國薩塞克斯大學等建立夥伴關係，進一步提升學生的國際競爭力。同時，世新學生在影視創作與傳播競賽中屢創佳績，包括直屏微短劇《再不拍就來不及了！》、才藝選秀節目《戲戲品味》、戀愛實境節目《戀愛,重修中》與原創影集《惡靈世界》等多部作品，充分展現了學校在影視製作領域的創新實力。

世新大學培育人才成為傳播與行銷領域企業最愛大學生。（圖／世新大學 提供）

在少子化的挑戰下，世新大學憑藉強大的吸引力與辦學實力，於114學年度大專新生註冊率高達97.74%，穩居雙北私校之首，日間學制學士班註冊率更達99.56%。陳清河強調，世新大學今年邁入創校70週年，將持續以數位傳播與創新教育為基石，透過國際化與跨領域的教學模式，為傳播與行銷領域培養更多優秀人才，並在教育與產業間搭建更加緊密的合作橋樑，為台灣傳播及各大產業注入更多活力與創新。

世新大學持續推動教育創新、國際合作，圖為校長陳清河（右）前往瑞士與SEG代表簽署雙聯學位合約。（圖／世新大學 提供）

