世新大學女排五連勝！UVL二級預賽精彩開局

在114學年度大專校院排球聯賽（UVL）公開女生組第二級預賽中，世新大學女子排球隊以五戰全勝的亮眼成績完美揭幕，展現堅韌的團隊精神與絕佳的場上表現，為本學年度賽事打出精彩開端。

世新女排主攻手1號莊欣曈在114 UVL二級預賽中展現強大火力，助球隊打出精彩開局

世新女排於11月29日至12月1日連續出戰五場比賽，展現高度默契與穩健的技術。1號莊欣曈與4號郭瓊霙在攻擊端火力全開，搭配全隊穩定的攔網與防守，屢次在關鍵時刻化解對手的反撲。即便面對身高優勢明顯的對手，球隊仍憑藉出色的場上調整能力，以3比1逆轉勝利，展現不畏挑戰的韌性。

世新女排於114 UVL二級預賽中以五戰全勝的佳績，完美啟動新賽季

世新女排隊長10號劉宥萱表示，球隊能以五連勝完成預賽固然令人振奮，但在攔網及解吊球的技術執行上仍有進步空間。她也提到，球隊在平日訓練中建立了良好的溝通與信任，讓每名隊員在場上都能快速適應高壓情境，展現出超越個人能力的團隊效應。總教練楊怡真則表示，球隊的五連勝是密集訓練與戰術調整的成果，未來將繼續強化節奏掌控與技術細節，迎接下一階段更高目標的挑戰。

世新大學女子排球隊總教練楊怡真於場邊指導戰術，帶領球員穩定發揮

世新大學校長陳清河特別對球隊的傑出表現表示高度肯定。他指出，世新大學女子排球隊不僅在賽場上展現了團隊合作的力量，還以堅持與努力展現了體育精神，學校將持續支持球員在學業與運動間找到平衡，並在各自的領域中發揮潛力。

世新女排感謝永慶房屋的大力支持，助球員在賽場上全力以赴，展現最佳狀態

世新大學體育室也感謝永慶房屋對球隊的大力支持，讓球員能在賽場上展現最佳狀態。世新大學女子排球隊的五連勝不僅展現了堅持與團結的體育精神，更為114學年度的賽事寫下了精彩的篇章。

五連勝的成績背後，是世新大學女子排球隊堅持與團結精神的最佳展現





