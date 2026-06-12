世新大學廣電畢展演出 聲音設計跨劇場整合成看點
CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導
耳機裡的世界搬上舞台後，青春的重量忽然有了回音。世新大學廣播電視電影學系第32屆畢業展「青春不是白鷺」，以聲音劇場作為壓軸展演，連續兩個周末分別於臺灣戲曲中心小表演廳、世新大學良彥講堂，推出《如果青春會開花》與《第五個季節》。把原創音樂、戲劇表演、聲音設計與空間敘事整合進舞台，也讓廣電系「廣播與聲音設計組」，近4年訓練成果，直接呈現給觀眾。
《如果青春會開花》由鄭惠庭、呂懿桂、黃于珊、連子荃、鄭詠薰等，共同創作演出，聚焦青春成長中的迷惘、自我懷疑與理想追尋，以原創音樂劇形式描寫年輕世代，在比較與期待中尋找真實自我的歷程，將不完美也能成為真實模樣的命題，推向舞台中央。
《第五個季節》則由黃予晨、莊竣宇、陳苡葳、王思蘋、林珈妤等打造，透過現代舞、戲劇表演、聲演與觀眾視角轉換，處理面對傷痛後重新辨認方向的過程。作品結合現場擬音、環境音採樣與預錄配樂音效，並在演出現場即時播放，讓聲音不再只是陪襯，而是推動敘事的重要力量。
這次演出也把良彥講堂，再度轉化為封閉式表演劇場。團隊在舞台配置、燈光設計與空間聲響安排上，投入大量製作心力，展現學生面對非典型場域時的實務應變與整體統籌能力。兩部作品雖然路徑不同，卻都把聲音當成主體，讓表演藝術與媒體創作，在同一空間裡完成對話。
本屆聲音劇場展演，由廣電系老師林家麒指導，學生自主完成劇本創作、音樂製作、聲音設計、舞台演出、燈光規劃與導演執行。廣電系主任葉基固等校內師長也到場觀賞支持，並感謝家長長期支持學生學習。演後座談中，現場回饋聚焦在作品的創意與完成度，也再次凸顯「廣播與聲音設計組」以廣播製作與聲音設計為核心的教學特色，持續培養能把聲音說成故事的人。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
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