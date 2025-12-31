世新大學影像創作大放異彩 資傳、新聞系學生奪1銀2銅佳績

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導



世新大學資訊傳播學系與新聞學系學生在2025年工商時報「守護資產 信守未來」影像徵件競賽中脫穎而出，榮獲1銀2銅的佳績，展現卓越的創意與敘事能力。本次競賽由工商時報主辦，並獲得北富銀、合作金庫銀行、臺灣銀行等10家金融業者支持，透過策略單與真實案例，邀請青年學子以影像創作方式探索信託與防詐議題，讓金融知識不再只是抽象概念，而是貼近生活的具體實踐。

世新資傳系學生作品《一份不間斷的愛》獲得信託實境銀質獎。 （主辦單位提供）



在信託類別中，資傳系學生楊熙蕾、楊奎泰、施沛綺、詹旻恩組成的團隊，以第一銀行策略單拍攝的作品《一份不間斷的愛》榮獲銀質獎，透過姊姊與身障弟弟的故事，刻畫出信託制度在家庭照顧與情感延續中的重要角色。評審團指出，該作品以細膩的敘事與深刻的情感連結，成功將金融制度轉化為溫暖且具力量的生命故事。在防詐類別中，資傳系學生葉宜捷、阮雙香、陳祐儀、吳樺楦、温云畇組成的團隊，以土地銀行策略單拍攝的作品《良心》，以及新聞系學生陳佑益以臺灣銀行策略單拍攝的作品《早知道》並列銅質獎。《良心》以戲劇化手法呈現災後匯款遭遇詐騙的情境，凸顯防詐警覺的重要性；《早知道》則透過交友詐騙的故事，提醒大眾網路陷阱的潛在危機。兩部作品在敘事深度與社會價值上均展現出色的表現。

世新資傳系學生作品《良心》獲得防詐實境銅質獎。 （主辦單位提供）



評審團表示，今年參賽作品在敘事成熟度與議題深度上有顯著提升，學生不僅能準確呈現信託與防詐制度，更能結合生活情境與真實案例，透過角色心理刻畫與情感鋪陳，讓影像創作具備高度的共鳴與教育意義。學生以創意視角拆解複雜的金融概念，並成功傳遞防詐與信託的核心精神，讓觀眾在觀影後能更深刻理解資產保障的重要性。



世新大學校長陳清河特別感謝資傳系江信昱與新聞系老師的悉心指導，協助學生將學術專業轉化為實務成果，並在影像創作中展現對社會議題的關注與洞察力。世新大學學生的表現不僅彰顯了學校在培育跨域人才上的深厚實力，也透過影像創作為信託與防詐教育注入了新世代的創意與能量。

