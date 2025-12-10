世新大學影視教育的驕傲 虞戡平榮獲國家文藝獎

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

第24屆國家文藝獎得獎名單於昨（9）日揭曉，世新大學傑出校友虞戡平以卓越的藝術成就榮獲電影類殊榮，成為今年獲獎的七位藝文工作者之一。這項由國家文化藝術基金會主辦的獎項，用以表彰在文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇、建築與電影等領域中，持續創作並對社會產生深遠影響的傑出人士。虞戡平的得獎，不僅展現了他超過半世紀的創作熱忱，也為母校世新大學再添光榮。

世新大學傑出校友虞戡平榮獲國家文藝獎，圖為其出席母校聯誼餐敘（世新大學提供）

虞戡平導演自1983年以《搭錯車》奠定臺灣電影史上的重要地位，至今仍持續以影像書寫臺灣的文化故事。他的紀錄片《百年孤寂》耗時30年拍攝，記錄排灣族土坂部落的祭典與生活，累積超過3000卷珍貴影像資料，並捐贈至國家電影及視聽文化中心，成為重要的公共資產。1986年，他以同志電影《孽子》開創性別議題的先河，作品至今仍具深遠影響力。虞戡平的創作始終關懷弱勢，關注社會邊緣，無論是劇情片還是紀錄片，皆以真摯且深刻的人文視角，探索社會與人性。

虞戡平深耕影視教育，多次參與世新大學「世鑫獎」的評選與頒獎（世新大學提供）

除了創作成就，虞戡平在影視教育方面的貢獻同樣令人敬佩。他長期致力於培育原住民影視人才，並參與張作驥導演的「新星培育計劃」，指導出多位優秀創作者與演員。他也曾任教於國立東華大學與崇右技術學院，並持續於各大影視教育機構推動青年影像創作。虞戡平對母校世新大學的影視教育建設也深感驕傲，他曾多次參與世新大學「世鑫獎」的評選與頒獎，並表示世新大學結合頂尖設備與優秀師資，為影視創作者提供了理想的學習環境，培育了無數傑出人才。

虞戡平（左一）榮獲國家文藝獎，世新大學校長陳清河（中）與眾多校友同感榮幸，圖為其返校參加校友活動（世新大學提供）

世新大學另一位傑出校友、已故戲劇大師李國修，曾於1997年榮獲第1屆國家文藝獎戲劇類殊榮。他創辦屏風表演班，並以《京戲啟示錄》、《莎姆雷特》等經典作品聞名，是當代華人劇場的重要代表人物。李國修一生致力於劇場創作，其作品不僅融入生命經歷，更審視社會與土地的情感，影響了無數表演藝術工作者。

國家文化藝術基金會董事長林淇瀁（向陽）公布第24屆國家文藝獎得獎者名單（國藝會提供）

虞戡平與李國修的成就，不僅展現了世新大學在影視與戲劇領域的深遠影響力，也彰顯了世新在傳播教育上的卓越成果。世新大學自創校以來，致力於結合社會責任與文化使命，為影視產業培育了無數優秀人才，並持續推動多元創作與時代性美學的發展。

