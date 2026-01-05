世新大學急喊卡！校方暫不整併數位多媒體設計與資訊傳播學系

世新大學近日宣布，經過師生的廣泛意見徵集後，決定不推動數位多媒體設計學系與資訊傳播學系的整併案。此決策是在2日的師生說明會上提出，校方強調，這一決定充分考慮了教學現場的聲音，並希望在高等教育轉型的過程中，能兼顧制度的彈性與教育的品質。

校方表示，面對少子化及高等教育結構調整的挑戰，許多大專院校開始檢討招生規模，透過系所合併或調整課程以因應變化。然而，這樣的措施往往引發師生對專業定位和學習資源的擔憂。

世新大學的研發處指出，近期與師生的溝通中，針對系所名稱、專業定位及課程規劃等方面收集了多元建議。經過審慎評估，校方認為兩系在教學內容及發展方向上仍具差異性，因此決定暫停整併計畫。未來，學校將持續推動師資與課程的優化，並加強跨域學習與產業接軌，以提升學生的學習成效和就業競爭力。

