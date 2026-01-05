世新大學擬兩系整併「AI系」 遭學生反彈急喊卡

世新大學欲整併兩系成「AI系」被學生反對喊卡。資料照，吳尚軒攝。



為因應時代變化，世新大學研議將「資訊傳播學系」、「數位多媒體設計學系」整併為「AI應用媒體設計系」，遭學生反對並提出反對原因。世新大學今（1/5）回應，經了解師生意見及謹慎評估後，決定停止整併案，兩系將維持既有框架運作。

有學生網友日前在社群上指出，世新大學將在116學年度整併資傳系與數位多媒體設計系，之後兩系合併稱「AI應用媒體設計系」。

學生不滿道，校方計畫本月2日召開說明會，但開會前兩天才通知學生，有學生質疑，說明會的時間剛好卡在期末，部分學生已經離校返鄉，不解學校選在此時辦說明會的用意。另有人認為，學校為了想蹭AI熱度才改名。

對於學生反對，世新今日回應，2日的說明會上，師生已針對系所定位、課程規劃，甚至系所名稱都有提出建議，經審慎評估，學校決定停止兩系整併案，將維持現有架構體制獨立運作。

世新也說明，面對數位科技與AI發展快速變化，將持續推動師資與課程優化，並與師生保持良好溝通，強化學生學習成效與就業競爭力。

