世新大學攜手104人力銀行 用影像與數據為教育與職涯搭橋

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

世新大學與104人力銀行攜手合作，近日簽署產學合作備忘錄，正式啟動「跨校特色系所開箱影音產學合作計畫」。此計畫結合世新大學廣播電視電影學系在影像製作與傳播教育上的專業能量，以及104人力銀行長期累積的升學、就業與產業趨勢大數據，致力於打造一套可持續發展的影音策展模式。世新大學校長陳清河表示，此次合作展現了學校在實務教學與社會需求連結上的高度靈活性，期待透過影像與數據的結合，為教育與產業搭建更緊密的橋樑。104資訊科技行銷長暨副總經理張寶玲則指出，104將以公益職涯服務與資源分享合作「大學求職專區」，支持世新大學培養的優質人才，提升學校與企業之間的工作媒合效率。

世新大學校長陳清河（左）與104資訊科技行銷長暨副總經理張寶玲（右）代表簽署產學合作備忘錄。（圖／世新大學提供）

此計畫由世新大學廣電系助理教授梁德輝主持，他以其豐富的跨文化經驗與影像創作專業，帶領學生參與這項結合教育與產業的創新合作。梁德輝過去曾以短片《第一志願》獲得國際影展多項大獎，其電影企劃《雙棲動物》也成功入選金馬創投，在影像創作領域展現卓越成就。他認為，世新大學學生具備優秀的創作潛質與軟實力，這次計畫將幫助學生學習如何將專業知識與大數據結合，製作出兼具專業性與社會溝通力的影像內容，進一步拓展視野，強化實務能力。

世新大學廣電系師生將在產學合作計畫上發揮影像製作量能。（圖／世新大學提供）

簽約儀式上，世新大學研發長賴建都、學務長翁逸泓，以及世新產學暨推廣中心、104資訊科技行銷總處等單位代表共同出席，見證這一合作的啟動。世新大學廣電系碩士班創作組學生藍偉豪、王宥渝，以及電視組學生王凱宣則作為第一階段「種子成員」代表，分享了參與計畫的感受與期待。

世新大學與104人力銀行啟動「跨校特色系所開箱影音產學合作計畫」，參與師生一同出席簽約儀式。（圖／世新大學提供）

藍偉豪表示，這是一次難得的學習機會，讓他從過往專注於劇情短片製作的經驗中，進一步嘗試以宣傳與策展為導向的影像創作，挑戰自我並獲得全新技能。王宥渝提到，此次參與不僅能累積實務經驗，也讓自己的作品獲得更多曝光機會，對於畢業後的職涯發展大有助益。王凱宣則認為，這是一次寶貴的實戰機會，他期待在合作中進一步學習影視製作的專業知識，並透過團隊協作提升自身能力。

世新大學透過多元實務教學課程，培養學生影像策展能力與專業技術，深化學用接軌。（圖／世新大學提供）

世新大學與104人力銀行的合作，將影像創作與產業大數據緊密結合，開創教育與產業攜手創新的新典範。此計畫不僅為學生提供實務經驗與影像策展能力的培養，更展現了影像作為連結教育、產業與社會的重要工具。雙方期待透過這次計畫，為教育與職涯探索注入更多新意與價值。

世新大學與104人力銀行舉行產學策略聯盟簽約儀式，雙方代表交流合作細節。（圖／世新大學提供）

