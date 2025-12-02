世新大學新聞系畢展傳承使命 主播校友見證新聞價值

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

新聞，是時代的回音，是影像的記憶，更是心靈的共鳴。在資訊瞬息萬變的浪潮中，世新大學新聞學系111級畢業製作展《留聲•留影•留心》以聲音、影像與故事，為新聞留下溫度與痕跡。今（12/2）日在世新大學管理學院大廳正式揭幕，展期為12月2日至12月3日，展覽以九大專題報導，串聯社會議題、文化傳承與環境永續，邀請校內外貴賓共同見證新聞系畢業製作的豐碩成果。

世新大學新聞學系111級畢業製作展《留聲•留影•留心》為期兩天，精彩呈現新聞人的創意與堅持。（圖／世新大學提供）

總召鄭安琪表示，本次策展以二輪戲院與經典重映的意象為靈感，詮釋新聞作為時代記錄的價值。展區特別分為過去、現在與未來三大部分，透過三角形攤位的設計，呈現新聞在時間軸上的延續性與多樣性。她進一步說明，展覽主題的核心概念「傳承、再現與啟發」不僅展現了新聞人承接前輩精神的責任感，也希望引發更多人對新聞與社會連結的深刻思考。為了呼應世新大學70周年校慶，展場入口特別設置了校史專區，重溫《小世界》的創立與發展歷程，並邀請系友回娘家，共同見證這場屬於新聞人的盛會。

世新大學校長陳清河在致詞中，肯定新聞系學生的努力，並感謝畢展指導老師助理教授康力平、陳秀鳳及陳雅雯的付出。他特別提到，陳秀鳳老師因出席「2025大學新聞獎」頒獎典禮未能到場，但傳回了世新新聞系榮獲六項大獎的好消息。他表示，新聞的本質在於記錄社會事實與價值，並鼓勵學生以更深度、更具心意的報導方式，留下台灣與國際社會的珍貴痕跡。新聞傳播學院院長賴建都致詞時，讚賞展覽的創新呈現，並強調新聞的價值在於人的溫度與新聞人的初心。他提到，四年的教育是學生從無到有累積能力的過程，而畢業展正是向社會發聲的起點。此外，系上多位老師也到場支持，包括寰宇電視董事長、新聞系客座副教授黃東烈，以及世新副教務長陳彥龍，他們的參與不僅展現對學生的支持，也為展覽增添了更多專業與業界的鼓舞。

世新新聞系畢展九大專題報導之一，「諸羅樹蛙瀕臨絕種 筍園中的保育行動」透過深度報導推廣保育理念，讓更多人關注台灣特有種的生存挑戰。（圖／世新大學提供）

影音專題「聽不見 說不出 站上舞台唱出新生命」展位，以聽損者與無喉者的音樂故事為核心，希望喚起社會對特殊群體的關注與同理心。（圖／世新大學提供）

新聞系主任許志明特別感謝節目主持人簡立喆、東森電視數位媒體事業部總監劉芯彤及華視主播林仙怡三位知名校友蒞臨現場，為同學加油打氣。他分享自己多年來在媒體業界的經驗，指出新聞是今日的記錄，也是歷史的印記。他以曾參與製作的深度新聞節目《台灣啟示錄》為例，說明新聞的重要性在於持續記錄與反思。他並勉勵同學以新聞人的初心，創造更多具影響力的作品。康力平表示，《小世界周報》是新聞系的招牌，此次展覽以實體化方式呈現新聞內容，是一次突破。他認為此形式不僅延續新聞系的傳統，也讓同學畢業後在社會上有更多發展空間。陳雅雯嘉許同學們的努力，並表示自己雖加入系上不久，但深刻感受到新聞系的榮耀與學生的辛勤付出。

新聞系友會會長胡明揚則以自身經歷，分享世新校友在新聞界的資源與影響力。他提到世新校友在新聞界形成的「世新幫」，遍布全球。他鼓勵即將畢業的同學加入校友會，強調世新是一個溫暖的大家庭，校友資源將成為同學未來的重要支持。

世新新聞系畢展呼應70周年校慶，邀請多位系友回娘家支持學弟妹。圖為新聞系友會會長胡明揚（左起）、新聞系主任許志明、東森電視數位媒體事業部總監劉芯彤、節目主持人簡立喆及華視主播林仙怡合影留念。（圖／世新大學提供）

世新新聞系畢展邀請校內外貴賓蒞臨開幕，共同見證新聞系畢業製作的創意與深度，展現學生四年的努力成果。（圖／世新大學提供）

展覽中，九組專題報導展現了新聞系學生的創意與深度。「諸羅樹蛙瀕臨絕種 筍園中的保育行動」由鄭安琪、陳昭慈及游佳穎共同採訪製作，深入探討台灣特有種諸羅樹蛙與南海溪蟹面臨的保育挑戰。專題聚焦於前荒野保護協會理事長賴榮孝與哥哥賴榮正自2003年起推動的復育計畫，詳細記錄他們如何說服筍農採用無毒耕作方式，打造友善棲地，並成立諸羅樹蛙合作社，推動保育標章，實現保育與生產的平衡。團隊也深入筍園，親身體驗筍農在無毒耕作中的辛勞，感受到保育工作的艱辛與意義。為了讓參觀者更具代入感，展位設計了互動遊戲，讓觀眾藉由遊戲認識諸羅樹蛙的故事，並參與抽獎活動。合作社提供了竹筍調理包、竹筍香菇粥及諸羅樹蛙造型娃娃作為獎品，吸引參觀者掃描QR Code追蹤合作社的官方網站及社群平台，進一步推廣保育行動。

另一組專題「聽不見 說不出 站上舞台唱出新生命」由杜子心與黃鄒承恩共同製作，聚焦聽損者與無喉者如何透過音樂找回自信與希望。展位代表翟芮婕分享，專題以「天聽合唱團」與「無聲之音」合唱團的故事為核心，呈現這些特殊群體如何突破生理限制，透過後天訓練站上舞台，用歌聲展現生命的韌性與力量。為了讓參觀者更直觀地感受聽損者的困境，她們在展位中設計了一個互動遊戲，讓參觀者戴上耳機，在嘈雜的聲音干擾下辨識歌曲名稱，模擬聽力受損的情境，進一步喚起社會對這些群體的關注與同理心。

世新大學新聞學系111級畢業製作展《留聲•留影•留心》以聲音、影像與故事，串聯新聞人的初心與堅持，讓那些曾被忽略的議題重新被看見，並引發更多深刻的社會思考。

