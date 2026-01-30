世新大學日本文化營別具特色 日語配音、和服工藝一次體驗

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

聲音一換、面具一畫，校園瞬間開啟穿越日本文化大門。世新大學日本語文學系近日舉辦「2026年全國高中職日本文化體驗營」，活動規劃三大特色課程：「日語配音體驗課程」、「和服的魅力」與「狐狸面具」繪製。課程由系上師生、和服研究社共同規劃與帶領，透過實作與互動，讓學員感受世新日文系課程精隨與日本文化的深度與趣味。

世新大學日文系「配音讀書會」成員示範日語配音流程與技巧。（圖／世新大學提供）

活動亮點之一是「日語配音體驗課程」，由世新日文系教師百瀬英樹帶領，並結合「配音讀書會」成員的實作示範，讓學員親身參與錄音與配音流程。課程素材選自動畫作品《香花凛然綻放》（る花は凛と咲く），學員分組練習劇本並完成錄音，透過小組互動遊戲增添趣味。百瀬英樹表示，配音不僅是語言學習的延伸，更是創造角色的過程。曾於2025年第18屆全國大學生日語配音比賽中獲得個人獎第一、二名的張芷綾與謝承諺，現場分享了世新日文系與數位多媒體設計系的跨系合作經驗，並以原創動畫配音為例，展現校內資源如何幫助學生累積實務能力。

另一項課程「和服的魅力」，由世新大學和服研究社社長廖本靜主講，帶領學員認識和服文化的基礎知識與穿著技巧。世新和服研究社成立於日文系師生的共同構思下，致力於打破和服僅限特殊場合的刻板印象，透過著裝實作、文化講座與工藝製作等多元活動，讓學生深入了解和服文化之美，不僅展現傳統工藝的精緻，也是一種尊重禮儀與人文精神的表現。「狐狸面具」繪製則由系上教師中村直孝帶領，學員在課堂中繪製個人化的狐狸面具，並將作品帶回留念。課程結合了藝術創作與文化故事，讓學員透過動手實作體驗日本傳統民俗的趣味與意涵。

世新大學日文系寒假營隊學員投入繪製個人化的狐狸面具。（圖／世新大學提供）

世新大學日文系主任王玉玲在活動中提到，本次營隊設計以學系特色為核心，結合日語配音、和服文化與工藝創作，期望讓學員在短時間內獲得豐富的文化體驗。她表示，透過校內資源與師生的投入，學員不需花費高額成本即可感受高品質的日本文化課程，並鼓勵對日語學習有興趣的高中生未來能持續深化學習。

除了課程體驗外，世新日文系也向學員介紹了學系特色活動與資源，例如全日語學習環境「日語沉浸園」、與日籍教師的會話交流，以及定期舉辦的日本文化活動。學生組織如和服研究社與系學會則提供更多實務與社群互動的機會，進一步展現世新大學日文系結合文化實踐與媒體傳播的辦學特色。

世新大學「2026年全國高中職日本文化體驗營」富含深度與趣味。（圖／世新大學提供）

