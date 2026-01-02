世新大學校友會理事長林俊杰頒發獎學金 潮州高中校長見證勉勵

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

世新大學秉持著「培育優秀人才，激勵學生追求卓越」的教育理念，致力於為每位學子打造公平且穩定的學習環境，幫助他們實現夢想。114學年度「旨味國際獎學金」頒獎典禮上，10位表現傑出的學生憑藉自身努力與卓越成績脫穎而出，獲得這項由世新大學校友會總會理事長林俊杰連續四年捐贈400萬元設立的獎學金。當天，世新大學校長陳清河、副校長林恒志、學務長翁逸泓，與特地從屏東來訪的潮州高中校長林逸文及該校主管、校友會代表等貴賓一同出席，見證這場充滿感恩與希望的溫暖時刻。

世新大學114學年度「旨味國際獎學金」頒獎典禮圓滿舉辦，特地邀請潮州高中校長林逸文一行人見證

「旨味國際獎學金」的設立，源於林俊杰理事長對母校的感恩與對學弟妹的關懷。他連續四年以「百萬心意」回饋母校，支持學弟妹努力學習、發揮所長，並期許他們在學業和人生道路上追求卓越。林俊杰在致詞中分享了自己的職場經歷與人生感悟，以馬太福音25章的故事啟發學生，提醒學弟妹珍惜世新大學提供的學習機會，將所學運用於職場與社會，努力成為社會的中堅力量。

世新大學校長陳清河（左）致贈感謝狀予校友會總會理事長林俊杰（右）

潮州高中校長林逸文也提到，教育的核心不僅是知識的傳遞，更是幫助學生突破自我、追求卓越。他以自己30年的教育經驗為例，強調成功來自於感恩與努力，並鼓勵學生以感恩的心態面對挑戰，珍惜每一個成長的機會。這份獎學金的深遠意義，不僅在於對學生的實質幫助，更體現了世新大學校友與學校之間的緊密聯繫與教育理念的傳承。

圖文傳播學系大四學生陳珮禎作為第一位來自印尼的旨味國際獎學金得主，回顧了她在世新大學的成長歷程。她表示，從一名內向的學生到能夠自信站上台分享自己的學習經驗，這一切都要感謝世新大學提供的多元教育資源與機會。她提到，在老師的支持下，她參與了校內外的實習與比賽，並透過國際教育交流計畫累積了豐富的經驗。這些經歷不僅拓展了她的視野，也讓她更加深刻體會到世新大學對國際學生的重視與支持。她感謝林俊杰理事長的慷慨捐贈，讓她在學業與生活中獲得更多動力，並期望自己能以實際行動回饋母校。

廣播電視電影學系學生蘇偉恩則分享了他在世新大學期間的影視創作經歷，展現了學校對學生專業實踐的支持。他提到，自己在大一時以定格動畫《Iggyville》榮獲「世鑫獎」最佳動畫片與最佳視覺特效，這段經歷成為他影像創作之路的重要里程碑。而科技短片《IA.AI》以人工智慧為主題，探討科技與人類未來的關係，該片使用世新大學與好萊塢同步的虛擬攝製科技進行拍攝後製，獲得第八屆台積電青年築夢計畫和萬海航運贊助，成功入圍美國羅德島國際電影展的短片項目。此外，他參與了聯華電子循環經濟資源創生中心的影像製作專案，擔任影像顧問，協助推廣企業的永續發展理念。他感謝旨味國際獎學金的支持，讓他能夠專注於學業與創作，並期望能以影像作品展現世新學子的實力與創意。

世新大學校長陳清河在致詞中表示，旨味國際獎學金的設立是林俊杰理事長對母校深厚情感與社會責任的體現，他感謝林俊杰理事長支持學弟妹的學業與成長，並讚揚他在事業成功後仍積極回饋母校，成為學弟妹的最佳榜樣。他也期許獲獎學生將這份支持化為前進的動力，在各自的領域中持續努力，發揮所長，為社會創造更多價值。

