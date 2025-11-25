世新大學校友會總會第八屆團隊揭曉 校方校友攜手共創榮景

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

世新大學始終以凝聚校友力量為核心使命，推動校友會成為全球世新人合作與成長的重要平台。第八屆世新大學校友會總會理事長及理監事選舉於11月22日圓滿完成，全國廣播董事長林俊杰當選理事長，簡文堂與許文南擔任副理事長，未來總會各項業務運作最重要的五大委員會也迎來主任委員和委員團隊，展現校友會組織的專業與多元實力。

世新大學校長陳清河（左）寄望新任理事長林俊杰（右）帶領校友會總會再創高峰

世新大學校長陳清河、副校長賴正能、副校長林恒志、前校長吳永乾、主秘呂慧芳、社資中心執行長黃惠萍及副執行長徐恩惠等校方代表親臨現場，見證校友會的交接與新氣象，充分展現校方對校友會發展的高度重視。陳清河表示，世新大學即將於2026年迎來創校70周年，校慶活動將於10月14日在台北小巨蛋盛大舉行，這將是一場凝聚全球校友的盛會，歡迎所有世新人返校共襄盛舉。他強調，世新大學以傳播教育為核心，結合創新教學資源與產業合作，致力於培育具國際競爭力的人才，而校友的卓越成就正是世新辦學成果的最佳見證。

圖二：世新大學校友會總會第七屆與第八屆理事長交接，象徵新氣象啟航

新任校友會理事長林俊杰為世新大學第17屆三專編輯採訪科校友，畢業後投身媒體與證券業，並於1994年創立全國廣播。他以企業經營的戰略思維強調校友會的核心價值在於「人與人的連結」，未來將結合企業效率與人本關懷，透過多元互動與跨屆合作，進一步強化全球校友網絡，攜手全體校友共同開創新局。陳清河校長對於林俊杰理事長的當選表達高度期許，並感謝他願意承擔這項重任，帶領校友會邁向新的里程碑。他表示，林俊杰理事長不僅是媒體與企業界的佼佼者，更是世新精神的最佳典範。相信在他的領導下，校友會將更加蓬勃發展，成為全球世新人最堅實的後盾。

陳清河校長（右一）與謝雷諾榮譽理事長（左一）致贈紀念品，感謝陳錦祥名譽理事長（中）四年來的卓越貢獻

陳清河校長更特別提到名譽理事長陳錦祥過去四年來的辛勞與貢獻。他表示，陳錦祥名譽理事長的付出，為世新校友會奠定了堅實的基礎。他不僅在校友會的組織運作上展現無私的奉獻，更在每一場與校友相關的活動中都能看見他的身影。從畢業典禮到學生畢業展覽，從校友分享會到各式聯誼活動，他始終以實際行動支持校友會，成為所有世新人心目中的榜樣。陳校長進一步表示，陳錦祥名譽理事長的熱忱與努力，讓校友會在國內外的影響力不斷擴大，成為全球世新人的驕傲。他也代表全體校方，向陳錦祥名譽理事長表達最深的敬意與感謝。

世新大學校友會總會第八屆理事長及理監事選舉與第一次會員大會圓滿舉行

世新大學校友會總會此次會議也公布了五大委員會的組成架構，各委員會由專業校友領銜推動：「聯誼活動委員會」由高伯宏擔任主任委員，「創享委員會」由葉傑生擔任主任委員，「傳播委員會」由田麗雲擔任主任委員，「銀髮養身與理財委員會」由戴震擔任主任委員，而「倫理委員會」則由謝雷諾擔任主任委員。各委員會將負責推動校友會的核心業務，進一步提升校友會的運作效率與服務品質。

目前，世新大學校友會已在全球設立22個分會，分布於台灣、美國、加拿大與東南亞等地，並將於12月13日成立新加坡分會，成為全球第23個據點。校友會計畫於明年拓展至巴西與印尼，進一步擴大全球校友網絡。世新大學將持續與校友會攜手合作，透過跨界交流與資源共享，展現「我世新，我驕傲」的精神，讓世新人在全球舞台上持續發光發熱。

