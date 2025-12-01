世新大學流行音樂展演導入AI 重金屬、抒情曲風各展風采

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

AI技術與音樂創作的結合，正成為流行音樂教育的新趨勢。世新大學近日舉行114學年「流行音樂應用產業人才培育計畫」展演競賽，13組、70位學生以多元曲風與創意編制參賽，展現世新在音樂創作教育上的創新能量與技術實力。活動現場氣氛熱烈，學生作品涵蓋流行、嘻哈、重金屬、抒情等多元曲風，並融入AI音樂協作，為現場觀眾帶來視聽雙重享受。

知名音樂人牙牙吳貞儀（右一）頒獎予第一名團隊「老大不小」。（圖／世新大學提供）

競賽最終由「老大不小」團隊以重金屬作品《保持拉風》奪冠，強烈的舞台魅力與爆發力贏得滿堂彩；「濟南合唱團」則以復古Disco Funk風格的《後街女孩》獲得第二名；第三名由「一片空白」帶來的抒情原創作品《大海》摘下。13組團隊的作品均獲評審一致肯定，展現世新大學學生在詞曲創作、編曲及舞台表現等方面的專業能力。

「一片空白」以抒情作品《大海》奪第三名，世新廣電系老師林佳儀（右一）頒獎致意。（圖／世新大學提供）

世新流行音樂產業研發中心主任戚務蒖表示，學生的舞台表現令人欣慰，作品展現了創作潛力與技術實力，充分體現世新廣電系在流行音樂教育上的深厚基礎。本次活動特別邀請創作歌手DözY（黃永華）與張倚瑄擔任嘉賓演出，DözY為世新廣電系校友，曾以單曲〈我不是數學家，但讓我愛妳很久聽起來還不錯對吧？〉廣受矚目，並於2022年鐵玫瑰校園組比賽榮獲優等獎與人氣獎；張倚瑄則以金韶獎冠軍與金旋創作大賞等佳績嶄露頭角。評審陣容同樣亮眼，包括金曲獎得主佛跳牆鍵盤手牙牙吳貞儀及世新廣電系校友、音樂製作人張廷瑋，他們一致肯定學生在細節處理與舞台呈現上的專業度，認為學生已展現出與業界接軌的實力與潛力。

系主任葉基固表示，世新廣電系「廣播與聲音設計組」透過全媒體大樓的專業錄音室、編曲室等設施，為學生提供實現音樂夢想的重要平台，至今已完成超過50張音樂專輯。本次展演吸引超過三百位觀眾參與，並獲校長陳清河、新聞傳播學院院長賴建都、副院長李佩霖，以及廣電系老師宋修聖、呂玟、梁德輝、林佳儀與口傳系老師楊涵琇等師長到場支持。此外，此次活動也為2026年5月9日將於台北流行音樂中心舉行的第32屆世新廣電系畢業製作音樂專輯展演揭開序幕，屆時學生將在專業場館中展現完整創作成果，體現世新大學在流行音樂教育上的創新實力與永續發展。

「流行音樂應用產業人才培育計畫」自12年前啟動以來，結合「數位音樂製作」等跨域課程，致力於培養詞曲創作、編曲、製作及表演能力兼備的全方位音樂人才。該計畫更順應AI技術發展，積極導入AI音樂協作，鼓勵學生以創新思維探索流行音樂的更多可能性。世新大學憑藉豐富的教育資源與實務導向課程，持續為台灣流行音樂產業培育優秀新生代人才，並以創新與科技為核心，推動流行音樂的多元發展。

冠軍團隊「老大不小」爆發力十足的演出震撼全場。（圖／世新大學提供）

「濟南合唱團」以復古Disco Funk風格榮獲第二名。（圖／世新大學提供）

世新大學114學年「流行音樂應用產業人才培育計畫」展演競賽圓滿舉辦。（圖／世新大學提供）

